Ballando con le stelle, clamoroso retroscena: cosa accade dietro le quinte

Cosa accade dietro le quinte di Ballando con le stelle: il clamoroso retroscena

Ballando con le stelle è un seguitissimo talent show firmato Rai. Personaggi famosi vengono messi alla prova nel ballo. Solo chi dimostrerà di essere capace riuscirà a vincere.

Alla conduzione del format troviamo Milly Carlucci e Paolo Belli. Ballando con le stelle va alla grande e la presentatrice si sta occupando adesso nello scegliere il futuro cast.

Ma scopriamo insieme il clamoroso retroscena che nessuno si aspettava

Sta per iniziare la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Il programma inizierà sabato 8 ottobre su Rai Uno e finirà venerdì 23 dicembre.

Tutta la giuria del programma è confermata. Come la chiama Milly, “La migliore delle giurie” vedrà personaggi come Carolyn Smith fino ad arrivare alla temibile Selvaggia Lucarelli.

Mentre la conduttrice fa il vero colpaccio, una grande novità sta per arrivare a Ballando con le stelle. Il programma si dividerà in vari appuntamenti. La puntata vera si terrà di sabato, ma ci sarà una preview nel pomeriggio con delle strisce di Ballando on the Road.

Vedremo poi i talk negli appuntamenti pomeridiani e ci sarà anche un nuovo progetto su Rai Play.

Su quest’ultima piattaforma incontreremo proprio Milly Carlucci in compagnia dei vari futuri concorrenti. Ci saranno due puntate settimanali che accompagneranno tutto il periodo della gara con video inediti ed esclusivi. Potremmo finalmente studiare i nostri vip durante tutta la settimana.

I segreti, le prove e anche i dietro le quinte non saranno più dei tabu, ma messi a disposizione del pubblico. La produzione ha deciso di mostrare i clamorosi retroscena che avvengono nell‘Auditorium del Foro Italico.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è andata alla grande. Un picco del 44 % ha fatto volare in cima alla classifica Milly Carlucci con la finale più vista dal 2013, anche se ha perso la sua stella più grande nella prossima stagione.

Impossibile annoiarsi con queste novità per il talent show. La conduttrice non vuole godersi troppo gli allori e punta in alto. I clamorosi retroscena renderanno Ballando con le stelle ancora più avvincente e coinvolgeranno totalmente il telespettatore. Un po’ di dramma che fa sempre bene agli ascolti