Credere che Francesco Totti e Ilary Blasi si stiano separando sta mettendo in crisi chiunque: l’amore vero può finire? Rivelazione sconvolgente mette tutto in chiaro.

La Coppia per eccellenza, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi non farà più sognare i fan. Vent’anni di vita insieme, tre meravigliosi figli, e due carriere da veri campioni, il mondo dello spettacolo e dello sport, compreso di pubblico, sono senza parole per la loro separazione. Come se non bastasse, le verità confessate da un loro carissimo amico, raccontano dei fatti totalmente inediti ed inaspettati che stravolgono la percezione da sempre avuta sul loro conto.

Come possono degli occhi guardarsi così e poi lasciarsi? La vita è imprevedibile, ed anche lo storico duo composto da Francesco Totti e Ilary Blasi è una favola destinata ad appartenere al passato. Di aneddoti sul loro conto se ne hanno a bizzeffe, ma da sempre hanno dimostrato di vivere una grande solidità affettiva, specialmente per tutto quello che hanno costruito con le loro forze.

A parlare è proprio Alex Nuccetelli amico della coppia praticamente da sempre. E’ proprio lui a raccontare una vicenda sconosciuta, specialmente dopo le critiche subite da parte di personaggi vicini alla coppia.

Totti e Ilary, gli inizi e la verità sulla loro storia d’amore

A tal proposito, due conti i fan se li fanno. Considerando il loro patrimonio, il divorzio costa una cifra colossale che scioccherebbe chiunque, ma d’altronde che aspettarsi dal calciatore più amato e dalla conduttrice più ambita? Belli, famosi e talentuosi, hanno raggiunto la fine della loro storia insieme. Ci sono delle presunte relazioni extraconiugali e vicende del passato, e Nuccetelli non ha più peli sulla lingua.

A sinistra una foto dal passato, a destra un amico risentito e cresciuto. Quante cosa sono state dette sulla crisi? Per quanto riguarda Ilary Blasi se ne stanno dicendo di ogni, dall’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessio la Padula, ad Antonio Spinalbese, fino all’attore pluripremiato Luca Marinetti, tutti sono tra le sue papabili conquiste. I primi due hanno smentito, il terzo che sarebbe anche sposato, rimane in silenzio.

Alex Nuccetelli non racconta qualcosa del momento, ma da come si evince dalla foto il legame che li tiene uniti, riporta dei fatti del passato. Questi ritiene che la loro unione sia unica e rara. Amico della coppia sin dagli inizi, li ha sempre considerati molto ambiti. Il fatto che siano rimasti così tanto tempo insieme senza cadere vittime di distrazioni è incredibile.

Ai tempi, Totti si innamorò di Ilary vedendola in tv, faceva la letterina da Passaparola, agli inizi della carriera. Da lì, il calciatore fece di tutto per stare insieme a lei. Infatti appena entrò in crisi con l’ex fidanzato, un modello, lui si fece avanti, ma fu l’amico, Nuccetelli a giocargli l’assist.

Perché la Blasi disse così tante volte di no da far impazzire entrambi, fino a quando accettò l’invito ad un pub sulla Nomentana e poi lo storico gol alla partita della Roma con la scritta sulla maglia, “Ilary sei unica.”

Le parole dell’amico subentrano in seguito alle innumerevoli critiche avanzate da Melory, la sorella di Ilary. Ecco le parole dell’amico:

“Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita.”

Ci sono stati diversi episodi tristi dato il momento, infatti è saltato fuori anche un retroscena amaro dopo l’addio, ma è una situazione difficile da affrontare. L’amico che in buona fede parla di loro, è stato attaccato, quando alla fine è ormai palese che se non avesse insistito, o meglio creduto nell’amore di Totti, non saremmo qui a parlar di loro.