Test: scegli un protagonista della tv e scopri la tua vera personalità

By

Test: qual è il tuo personaggio televisivo preferito? Questa risposta potrebbe farti scoprire molti dettagli della tua vera personalità

Guardi spesso la televisione? Sei nel posto giusto. Il test di oggi riguarda proprio alcuni personaggi televisivi molto conosciuti. Te ne proponiamo tre, vediamo quale scegli. La cosa più importante è non andare a sbirciare i profili per scegliere quello che ti piace di più. Lasciati guidare dall’istinto, non pensare troppo alla tua scelta, stiamo parlando dei tuoi gusti personali.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. I tre personaggi televisivi che abbiamo scelto sono Lulù Selassie, Alberto Angela e Diletta Leotta. Quale preferisci? Qual è il tuo personaggio preferito tra questi? Concentrati per qualche secondo e poi fai la tua scelta. Quando avrai terminato, scorri il testo verso il basso, alla ricerca dei profili abbinati al tuo personaggio preferito.

Questo test non ha nessuna validità scientifica, si tratta soltanto di un modo divertente per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, soprattutto in queste torride giornate estive.

I profili del test