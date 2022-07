Ilary Blasi, Totti è un lontano ricordo: in Tanzania ricomincia così

Energica e sprizzante di vita, così Ilary Blasi torna in scena! La conduttrice più seguita del momento stupisce i fan in seguito agli ultimi eventi sconvolgenti.

A volte, basterebbe semplicemente staccare la spina per rigenerarsi, e Ilary Blasi ci sta provando con tutta sé stessa. L’amore con Francesco Totti è durato oltre vent’anni, con tanto di famiglia e ricordi incancellabili, infatti è davvero difficile trovar le forze per affrontare tutto. Invece, la conduttrice sembra essere tornata quella di sempre, forse con qualche sfumatura inedita che nessuno conosce.

La vita sa sempre come sconvolgere, ma a destabilizzare tutti questa volta sono le reazioni ai problemi dei beniamini della tv. Ilary Blasi non si nasconde, trasparente com’è sempre stata, decide di documentare tutto quello che fa e di renderlo visibile al pubblico.

Come quando conduce, la conduttrice è frizzante e a modo pure nella quotidianità, o meglio per quello che decide di far veder tramite i social media. Non ci sono più dubbi, la separazione è ormai una realtà imprescindibile.

Il suo profilo Instagram ufficiale contiene tutto ciò che la conduttrice ha fatto in questi giorni, e non ci sono dubbi sulla forza di volontà che la guida. Ecco come ha deciso di reagire.

Ilary Blasi e l’amore per la famiglia: scene inedite

Se ne stanno dicendo di ogni sulla separazione, a parlare anche persone di contorno all’ex coppia più amata di sempre. L’ultima confessione dell’amico fraterno ha sconvolto tutti, ma è solo la punta dell’iceberg di quanto è davvero accaduto. Il resto solo i diretti interessati lo conoscono davvero, informazioni che a poco a poco verranno fuori, proprio come la notizia di oggi.

In foto, Ilary si gode la vacanza con i suoi tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. L’unione fa la forza, ma è l’amore la marcia in più che non deve assolutamente mancare. Insieme a loro c’è anche la sorella della conduttrice, Silvia, ma a far parlare più di qualsiasi presenza, è una grossa assenza: quella di Francesco Totti.

Nessun riavvicinamento o ritorno di fiamma, nemmeno una vacanza di famiglia può riavvicinarli, ognuno prosegue per la sua strada.

La conduttrice condivide scatti della propria vacanza, e non sembra essere né in preda al malumore, né tantomeno pentita della scelta intrapresa. La Blasi ha deciso di andare fino in fondo, e questo implica una decisione importante: ricominciare!

Inoltre, la domanda sorge spontanea: e Totti dove si è cacciato? Anche Francesco Totti è stato avvistato ed è lontano dalla famiglia. Ognuno ha il suo modo di reagire, di certo non è da tutti farlo con così tante tempestività e coraggio, poiché la separazione in questione è di un certo peso.

Oltre vent’anni di vita insieme e dei figli, oltre che un vissuto che non potrà mai essere cancellato.