Lulù Selassiè dimentica Manuel Bortuzzo? Il messaggio da pelle d’oca

Lulù Selassiè ha davvero dimenticato Manuel Bortuzzo? Dopo aver assistito al concerto di Ultimo al quale c’era anche l’ex fidanzato, spunta un messaggio da pelle d’oca.

Lulù Selassiè, dopo tre mesi dalla fine della storia d’amore, ha davvero dimenticato Manuel Bortuzzo? Era il 25 aprile quando il nuotatore, con un comunicato Ansa, annunciò la fine della storia con la principessa di cui si era innamorato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno sui fan un mese dopo l’uscita dalla casa di Lulù.

Da quel giorno, attraverso piccoli gesti social, Lulù non ha mai nascosto di provare ancora un forte sentimento per Manuel, ma oggi che sono trascorsi tre mesi e che la Selassiè si sta dedicando ai suoi progetti di lavoro, nel cuore della Selassiè, Bortuzzo è un lontano ricordo? La risposta arriva da un messaggio che Lulù ha pubblicato tra le proprie storie di Instagram e che ha colpito profondamente tutti coloro che hanno visto nascere l’amore tra Manuel e Lulù.

Lulù Selassiè: il messaggio dopo il concerto di Ultimo è un colpo al cuore

Non ha mai avuto paura di mostrare i propri sentimenti e le proprie fragilità quando era nella casa del Grande Fratello Vip 6 anche a costo di risultare “scomoda” e il suo modo di essere non è assolutamente cambiato ora che è tornata alla sua vita. Lulù non riesce a nascondersi e sincera, schietta e diretta come il pubblico l’ha conosciuta amandola dallo scorso settembre, si è lasciata andare ad un messaggio che è un pugno nello stomaco per tutti i fan che, come lei, credevano in un finale diverso della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Lulù ha sempre creduto nell’amore con il nuotatore anche quando quest’ultimo la allontanava temendo di non poter vivere una storia con lei. Senza mai arrendersi era riuscita a conquistare totalmente il cuore di Manuel che si era lasciato andare a parole importanti nei suoi confronti. Un amore che, forse, è ancora nel cuore di Lulù che domenica 17 luglio ha deciso di essere presente al Circo Massimo per il concerto di Ultimo che ha ricevuto un messaggio speciale dalla mamma prima del live.

Ascoltare dal vivo quella che è stata la colonna sonora del suo amore con Manuel ha così spinto Lulù a scrivere un emozionante messaggio sui social: “Ma che ne sanno queste della musica. La musica è passione. Solo se la si ha dentro si può comprendere e amare. Tutte le canzoni rappresentano la colonna sonora di una storia unica e da sogno. Tutto il resto è noia”, ha scritto Lulù condividendo il post che Ultimo ha dedicato al concerto del Circo Massimo.