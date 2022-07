Victoria De Angelis vola ad Ibiza: scatenata proprio con lui!

Victoria De Angelis approfitta di qualche giorno di pausa con i Maneskin per volare ad Ibiza e scatenarsi proprio con lui.

Dopo aver incantato Parigi con la loro musica e la loro energia, in attesa di tornare sul palco sabato 23 luglio a Istanbul, i Maneskin si sono concessi qualche giorno di riposo. Se Damiano David si è localizzato a Roma condividendo una storia su Instagram in cui accarezza uno dei suoi gatti, Victoria De Angelis ha deciso di riposarsi e divertirsi in compagnia degli amici come farebbe una qualsiasi ragazza di 22 anni.

Victoria è così volata ad Ibiza in compagnia delle sue amiche, ma anche di alcune persone per lei molto speciali con cui ha realizzato il sogno di diventare una rockstar.

Victoria De Angelis in vacanza ad Ibiza: riposo e divertimento con i suoi “fratellini”

I prossimi mesi saranno molto intesi per i Maneskin che voleranno anche in Giappone, in Brasile e in Argentina per una serie di festival internazionali prima di partire ufficialmente con il tour mondiale che prenderà il via il 31 ottobre da Seattle. Per ricaricare le energie in vista dei tantissimi impegni, Victoria che, sul palco di Parigi ha sfoggiato un outfit da infarto, ha deciso di trascorrere qualche giorno ad Ibiza in compagnia degli amici.

Tra le storie di Instagram ha così mostrato la splendida villa in cui sta alloggiando svelando anche l’identità dei ragazzi e delle ragazze con cui si sta godendo le vacanze. Con lei ci sono tanti amici con cui ama trascorrere il suo tempo libero tra i quali anche Martina con cui aveva trascorso una giornata al lago in compagnia anche della sorella Veronica regalando una foto mozzafiato ai fan.

Ad Ibiza con Victoria, inoltre, come potete vedere dalle foto qui in alto, ci sono anche Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Se Thomas è con Victoria da ieri, giorno dell’arrivo ad Ibiza, Ethan ha raggiunto gli amici oggi. Con loro c’è anche Lavina, la fidanzata di Thomas. In attesa di tornare sul palco, dunque, i Maneskin, senza Damiano, si divertono in quel di Ibiza e tra i fan c’è chi spera che anche il frontman si conceda qualche giorno di relax raggiungendo i suoi amici in vacanza.