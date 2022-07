Quali saranno i segni zodiacali più fortunati a Ferragosto?

Alcuni segni zodiacali potranno godere di una buona stella nel periodo di Ferragosto. Questi segni vivranno delle giornate indimenticabili

Il periodo più gettonato dell’estate è sicuramente Ferragosto. Il 15 agosto è una giornata festiva quasi per tutti, da vivere in totale relax, possibilmente in vacanza o in spiaggia. Per alcuni segni zodiacali, il prossimo Ferragosto sarà particolarmente positivo. Potrebbe succedere qualcosa di magico e indimenticabile, non solo dal punto di vista amoroso. Ci sono tante cose belle che possono avvenire!

C’è chi riuscirà finalmente a godersi un po’ di relax, chi riceverà una strana offerta di lavoro, chi ritroverà un amico perduto, chi troverà il grande amore. Questi tre segni zodiacali vivranno un Ferragosto speciale. Pensi che il tuo segno meriti di stare sul podio? Scopriamolo subito. Ecco la classifica dei segni zodiacali che si godranno un Ferragosto magico e indimenticabile, sotto tutti i punti di vista.

I tre segni zodiacali che vivranno un Ferragosto fantastico

Leone: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è destinato a vivere un’estate fantastica ma le cose cambieranno proprio nel periodo di Ferragosto. Durante questo periodo, il segno del Leone metterà da parte il suo ego smisurato e riuscirà ad interfacciarsi con gli altri in maniera sincera. Questo comportamento sarà molto apprezzato e finalmente il Leone sarà rispettato e non più temuto, soprattutto dai colleghi di lavoro e dagli amici.

Pesci: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Pesci. Questo segno zodiacale non va d’accordo con tutti ma a Ferragosto riuscirà a trovare tanta vitalità ed empatia. In questo periodo, il segno dei Pesci avrà anche una buona dose di fortuna ed è probabile che possa piazzare qualche scommessa vincente. Saranno giorni splendenti per chi è nato sotto questo segno zodiacale.

Sagittario: il primato va al segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto intelligente e non si arrende mai quando incontra un ostacolo. La sua tenacia gli consentirà di risolvere un problema molto importante e di godersi un po’ di pace proprio nel giorno di Ferragosto. La quiete dopo la tempesta.