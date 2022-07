Royal Family: l’ultimo disperato tentativo del Principe Carlo

Il Principe Carlo è disperato, non sa più cosa fare per uscire da questa situazione delicata e molto imbarazzante. Riuscirà a superare questo momento?

Il Principe Carlo è impegnato a sostituire la Regina Elisabetta nelle questioni fisicamente più impegnative. Da qualche mese, infatti, il primogenito della sovrana ha iniziato a fare le sue veci in occasione di alcuni eventi pubblici. Lo stato di salute di Sua Maestà è precario da molto tempo ormai, anche se l’anziana monarca continua ad andare avanti senza sosta, nonostante alcuni alti e bassi.

Anche durante il Giubileo di Platino, l’ex marito di Diana Spencer ha rappresentato sua madre in un paio di eventi pubblici, ai quali Elisabetta II ha partecipato registrando dei brevi video per i suoi ospiti. Il Principe Carlo si prepara a regnare, dunque. Quando sua madre morirà, sarà lui il primo erede al trono e toccherà a lui mandare avanti la Royal Family. È un momento che aspetta da molto tempo.

Nonostante tutto, Carlo ha un problema che non riesce a risolvere. Ha fatto di tutto per aggiustare le cose ma la situazione peggiora continuamente. Tutti i tentativi fatti fino ad ora hanno sempre dato esito positivo. Riuscirà il futuro re d’Inghilterra a risolvere questo problema prima di ereditare il trono di sua madre?

Il Principe Carlo e il tentativo estremo di rivedere uniti i suoi figli

Qual è il più grande desiderio del Principe Carlo in questo momento? No, la risposta esatta non è il trono britannico. Adesso Carlo sta pensando ai suoi figli. Il suo più grande desiderio, nonostante dei dissidi enormi, è quello di rivedere Harry e William di nuovo uniti come un tempo. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il principe starebbe lavorando da tempo per riappacificare i suoi figli.

Il suo lavoro diplomatico è stato molto intenso negli ultimi mesi. In occasione del Giubileo di Platino, Carlo ha conosciuto per la prima volta la piccola Lilibet Diana. Avrebbe voluto vedere anche il Principe William a quell’incontro, purtroppo i Cambridge hanno preferito declinare l’invito. Ma il primo erede al trono della Regina Elisabetta non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Secondo la scrittrice britannica Katie Nicholl, “Carlo vuole molto bene ad Harry ed è pronto a perdonare il suo addio alla Royal Family. Vorrebbe superare la cosa e sarebbe felice di rivedere i suoi figli nuovamente uniti prima di diventare re d’Inghilterra”. Ci riuscirà? Al momento non sembrano esserci passi in avanti ma in futuro potrebbe accadere qualsiasi cosa.