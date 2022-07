Belen Rodriguez e quell’avvertimento per le pretendenti di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha lanciato un avvertimento chiaro e preciso a tutte le pretendenti di Stefano De Martino: questa volta non si scherza.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo il loro terzo ritorno di fiamma. La coppia durante il corso di questi anni ha sempre avuto dei continui tiri e molla per poi tornare sempre l’uno con l’altro. Segno che nonostante tutto il legame che li unisce è davvero profondo e unico.

In un primo momento la coppia non era così propensa nell’ufficializzare il tutto (probabilmente perchè voleva accettarsi che questa fosse la volta buona) ma ora non hanno alcuna intenzione di nascondersi ed altre alle foto pubblicate sui social arriva un chiaro avvertimento di Belen Rodriguez a tutte le pretendenti del marito.

Questa volta la coppia ha intenzione di fare sul serio e non ha alcuna intenzione di voler rivivere un quarto ritorno di fiamma, ma di continuare dritto con la loro relazione.

Le pretendenti di Stefano De Martino sono avvisate: Belen Rodriguez passa all’attacco

Belen e Stefano, che sono stati beccati così durante l’estate, stanno facendo le cose sul serio ma nonostante ciò lui non mancherebbe nell’avere pretendenti pronte a conquistare il suo cuore.

Questo, ovviamente, non viene visto di buon occhio dalla conduttrice di Tu sì que vale se secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela per Dagospia avrebbe deciso di mandare un messaggio chiaro ad una donna della tv che ci avrebbe provato con lui. Secondo quanto rivelato dal giornalista per il noto portale, infatti, la Rodriguez avrebbe gentilmente invitato la donna a levare gli occhi da De Martino in quanto è suo marito e lo sarà per molto altro tempo ancora.

Questo personaggio televisivo avrà colto il messaggio? Belen si augura di sì, ma siamo sicuri che Stefano riuscirà a comportarsi da vero gentleman.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai e mai come questa volta hanno intenzione di proseguire con la loro relazione, mettendocela tutta per far funzionare le cose. Noi non possiamo che incrociare le dita per loro come tutti i fan che non possono che gioire per questo ritrovato amore.