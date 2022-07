Lulù Selassiè è uno spettacolo mozzafiato in intimo: le foto scatenano il web e spunta il commento bollente proprio di lui.

Lulù Selassiè sfoggia un fisico mozzafiato nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram mandando letteralmente in tilt il web. Bellissima, con un completo intimo, la principessa che nella casa del Grande Fratello Vip 6 aveva incantato tutti con le sue famose docce, torna ad ipnotizzare il popolo dei social mostrandosi in tutto il suo splendore.

Tanti i commenti delle “fatine” e dei “fatini” come è solita chiamare i suoi fan e, tra i tanti complimenti non è passato inosservato un commento bollente soprattutto perchè l’autore è una persona con cui Lulù ha condiviso alcuni mesi della sua vita.

Lulù Selassiè incantevole in intimo: un commento bollente divide il web

Dopo aver emozionato i fan pubblicando un dolcissimo messaggio dopo aver assistito al concerto di Ultimo al Circo Massimo, Lulù ha deciso di regalare ai fan alcune foto di un servizio fotografico di cui è stata protagonista. Con un completo intimo dalle tonalità rosa, Lulù posa sfoggiando il fisico su un letto. Al suo fianco l’adorata cagnolina Alizee dalla quale non si separa mai dopo esserle stata lontana per sei mesi per la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Foto mozzafiato quelle in cui Lulù sfoggia un fisico al top della forma esattamente come aveva fatto posando in bikini in quel di Mykonos. Un vero spettacolo per gli occhi di chi la guarda come sottolineano i fan. Tra i tanti commenti, infatti, c’è chi si complimenta con lei per la perfezione non solo del fondoschiena, ma di tutto il suo corpo e chi chiede come si faccia ad avere un fisico come il suo.

Tra i vari commenti, tuttavia, non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan il commento di Barù con cui Lulù ha condiviso gli ultimi tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6.

“I’m every photographer’s dream” ovvero “Sono il sogno di ogni fotografo”. ha scritto Lulù nella didascalia della foto. “Just chilling with my dawg” ovvero “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico” è stato il commento lasciato da Barù che ha scatenato diverse reazioni. C’è chi ha apprezzato il modo ironico che Barù ha sempre avuto e chi, invece, lo ha attaccato trovando il commento fuori luogo.

Lulù, invece, conoscendo perfettamente l’inglese, ha colto l’ironia nel messaggio di Barù e ha risposto così: “Yoooo amore. I miss u!”.