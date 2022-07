Risolvi l’indovinello di logica in un minuto: che la sfida abbia inizio!

L’indovinello del giorno ha a che fare con la logica: mettiti in gioco e risolvilo in un minuto! Leggi con attenzione la consegna e cogli al volo i suggerimenti.

I rompicapo sono sempre fonte di divertimento, anche quando si tratta di un indovinello di logica come quello che stiamo per proporti. Quello che dovrai fare è stimolare il ragionamento laterale, che non è quello razionale che prevede fatto-conseguenza, ma che pone l’azione del pensiero in maniera del tutto differente. Allora, che stai aspettando? Inizia a giocare e non perdere la sfida.

Innanzitutto, il testo di un indovinello è molto importante. La ragione risiede nel fatto che per quanto sembrino assurdi e contorti, in realtà è proprio all’interno delle parole accostate tra loro a completare le frasi che ci sono tutte le informazioni necessarie per trovare la risposta corretta.

Ti riscriviamo la consegna in modo che tu possa leggerla con più attenzione:

“Si può prendere, ma non gettare. Cos’è?”

Adesso, ti conviene ragionare sulla base di cosa durante la tua esistenza, hai sempre “preso”, ma non hai mai potuto gettare. Ricorda che i rompicapo non vanno consultati alla lettera, ma l’interpretazione è la chiave di tutto.

Che aspetti? Gioca, alla fine dell’articolo troverai la soluzione.

Indovinello di logica: la soluzione che non ti aspetti

L’effetto sorpresa aumenta proprio perché in questi giochini non si può mica pensare che la soluzione la si ottenga in quattro e quattr’otto, o che comunque sia scontata. E’ importante riconoscere che la bellezza dei rompicapo è proprio nei ragionamenti che si fanno per risolverli. Se ti piace il genere, ti consigliamo un indovinello di logica davvero impossibile da risolvere. Nel frattempo, ti sveliamo la soluzione di quello del giorno.

Cos’è quel qualcosa che quando lo si prende fa davvero star male per giorni? Ci sono tante condizioni che generano sofferenza. Ad esempio, anche un brutto voto lo si può prendere, ma il foglio del compito nel quale è segnato il giudizio può sempre essere gettato!

Allora, cos’è questo elemento rappresentato in foto? Ebbene, si tratta proprio di qualcosa che non piace in nessun caso e che non si può gettare, si deve aspettare che passi. La soluzione al rompicapo del giorno è: il raffreddore!

Se preferisci fare un test visivo, prova l’enigma nel quale devi trovare un elemento come una mela in mezzo a delle paperotte, ti divertirai tantissimo. E’ chiaro che dei bravi solutori non si nasce, lo si diventa grazie al costante allenamento mentale.

Al momento, stiamo studiando nuove avvincenti sfide da sottoporti nei prossimi giorni. Appunto, i nostri fedeli lettori non possono restare a lungo senza i rompicapo più divertenti di sempre.