Uomini e Donne addio? La decisione di Mediaset non lascia dubbi

La decisione di Mediaset non lascia dubbi: addio a Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale Cinque da più di 10 anni. Maria De Filippi, con il suo fidato team, conduce il programma e permette a persone di ogni età di trovare finalmente l’amore.

Gli ultimi anni, però, sono stati difficili. Gli ascolti da urlo non sono mancati, ma il programma sta perdendo di credibilità.

E’ arrivato il momento dell’addio per Uomini e Donne? Scopriamolo insieme

Diciamocelo sinceramente: l’ultima edizione di Uomini e Donne non ha portato a troppo amore. Non che non si siano formate delle coppie, ma queste sono durate veramente poco, soprattutto per quello che riguarda il Trono Classico.

Solo una settimana fa, il tronista Matteo Ranieri ha ufficializzato la rottura con Valeria dopo un mese dalla scelta e adesso anche Luca Salatino e Soraia tremano.

Il popolo del web si sta scatenando contro la produzione. Secondo loro devono rinnovarsi al più presto senza continuare ad optare per persone che vogliono solo stare di fronte alle telecamere e non pensano minimamente all’amore.

Questo vuol dire che è arrivato l’addio per Uomini e Donne? Assolutamente no! Il programma, nonostante queste ultime notizie, coinvolge molto i telespettatori e tiene compagnia a molte famiglie.

Quando arriva la pausa estiva, il pubblico sente molto la mancanza del format che accompagna il momento post pranzo, ma ora non ci saranno più problemi.

La Mediaset, azienda di produzione di Uomini e Donne, ha deciso di rimandare in onda l’ultima edizione del programma. La maratona avrà inizio il 27 luglio, mentre scoppia lo scandalo per il più discusso dell’ultimo anno.

Potremmo rivedere i tronisti Joele Milan, Matteo Fioravanti, Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte e ripercorrere i loro percorsi fino alla fatidica scelta.

Ma anche scoprire piano piano l’inizio dell’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, adesso sposati. O seguire Ida Platano nel suo momento di sofferenza con Riccardo Guarnieri, e la scelta sfumata con Diego Tavani.

Una cosa è certa: nonostante Uomini e Donne stia perdendo un pochetto di credibilità, Maria De Filippi sa come coinvolgere il telespettatore. E’ quasi impossibile che il programma possa dire addio al suo fidatissimo pubblico. Senza il dating show come potremmo fare gossip?