Scandalo a Uomini e Donne: così sta prendendo tutti in giro

Uomini e Donne andrà incontro all’ennesimo scandalo? Secondo il web, dopo la pausa del Trono Over sta prendendo in giro tutti: ecco per quale motivo.

Uomini e Donne in questo periodo non sta andando in onda sul piccolo schermo degli italiani, ma alla fine di agosto riprenderanno le registrazioni dello show per poi tornare in onda a settembre come di consueto.

In molti si chiedono chi sono i protagonisti che rivedremo a settembre e in rete non mancano le prime indiscrezioni su chi potrebbe esserci e chi no. Così come non mancano le segnalazioni sulle doma e cavalieri di come stanno trascorrendo quest’estate e alcuni sembrerebbero aver già trovato l’amore ma il pubblico della rete non vede questa situazione così rosea convinto che con la ripresa delle registrazioni magicamente torneranno single.

Il più recente sospetto è arrivato attraverso una segnalazione su Riccardo Guarnieri che dopo Uomini e Donne è stato beccato in compagnia di lei.

Riccardo Guarnieri ha preso in giro tutti? Dopo Uomini e Donne arriva la segnalazione

Questa non è di certo la prima volta che dopo Uomini e Donne, dove una coppia starebbe affrontando un nuovo periodo di crisi dopo 8 anni di amore e due figli, Riccardo Guarnieri viene beccato in dolce compagnia e in molti si chiedono se a settembre riprenderà a far parte del programma di Maria De Filippi come se nulla fosse o se invece il suo percorso è giunto di nuovo al capolinea.

La nuova segnalazione arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano che nelle sue stories ha pubblicato uno scatto del cavaliere che lo immortala al fianco di una donna misteriosa e ricordando le precedenti paparazzate da parte dei fan ha deciso di commentare così il tutto: “Vabbè come al solito e poi a settembre si presenta dichiarandosi da solo“ ha fatto presente, trovando un certo riscontrando da parte degli utenti della rete.

Riccardo ha preso in giro tutti a Uomini e Donne? E’ pur vero che se lui e questa donna avessero intrapreso una conoscenza non andrebbe contro il regolamento del programma, in quanto è previsto che possano frequentare chi vogliono senza mettersi in standby quando le registrazioni vengono a mancare ma il dubbio assale ugualmente il suo pubblico.