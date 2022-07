Dopo 8 anni e due figli, coppia di Uomini e Donne in crisi? Lei svela tutto

La coppia di Uomini e Donne dopo 8 anni di amore e due figli sta affrontando un periodo di crisi? Lei ha deciso di svelare tutta la verità, raccontando come stanno le cose.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni in cui va in onda ha permesso a numerose coppie di potersi formare. Alcune purtroppo hanno preso strade diverse non appena il loro percorso all’interno del programma è giunto al termine. Altre invece sono proseguite nel tempo ed hanno messo su famiglia.

E’ il caso di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che stanno insieme da ben 8 anni e dal loro amore sono nati due splendidi bambini. Nonostante tutto, però, in rete si è iniziata a fare strada il gossip che vedrebbe i due affrontare un momento di crisi. Crisi che non sarebbe di certo la prima che la coppia affronta, in quanto proprio negli studi Elios di Roma avevano trovato la forza di ricominciare.

Aldo e Alessia di Uomini e Donne stanno vivendo di nuovo un periodo di crisi o si tratta soltanto di voci infondate? A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata, svelando la realtà delle cose.

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri in crisi dopo Uomini e Donne? Lei svela tutto

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri dopo l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, come l’ex tronista che è diventata mamma per la seconda volta, stanno vivendo un nuovo periodo di crisi? Alessia ha deciso di intervenire in prima persona e di spiegare come stanno realmente le cose tra lei e suo marito.

“Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme“ ha subito chiarito senza troppi giri di parole, come riportato dai colleghi di Gossip e Tv. “Sto bene, non sono incinta e, come ho già detto altre volte, non cerchiamo un altro figlio“ ha poi chiarito, togliendo anche questo dubbio agli utenti della rete.

“Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità” ha poi aggiunto. “Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura” ha infine concluso, rivelando come stanno realmente le cose.

Aldo e Alessia sono più innamorati che mai e tra loro non c’è alcuna crisi. I fan possono dormire sogni tranquilli.