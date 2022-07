Federica Pellegrini, prima del matrimonio con Matteo Giunta beccata così!

Manca poco alle nozze di Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta, ma prima dell’atteso matrimonio è stata beccata così!

I preparativi per il matrimonio dell’anno, quello fra la nuotatrice professionista e simbolo italiano Federica Pellegrini e il suo compagno Matteo Giunta, sono già partiti.

La coppia si sposerà a fine estate, esattamente ad Agosto nella splendida cornice di Venezia con un matrimonio organizzato da un wedding planner d’eccezione, Enzo Miccio.

I due stanno insieme dal 2018 ed erano già affiatati da tempo in quanto lui è stato l’allenatore di lei per la preparazione atletica olimpica. La proposta è arrivata nel novembre del 2021 e oggi siamo quasi agli sgoccioli. Ma prima del “grande sì” Federica Pellegrini è stata sorpresa così! Scopriamo di più.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, relax prima del “sì”

Federica Pellegrini si gode in compagnia del compagno e futuro sposo una meritata relax. Un momento di rigenerazione e serenità prima del grande evento che gli cambierà la vita.

Il conto alla rovescia per il matrimonio della Pellegrini è ufficialmente partito. Secondo quanto rivelato dal noto “The Pipol Gossip”, Federica e il suo ex allenatore si stanno godendo le ultime settimane da fidanzati in compagna degli amici più intimi e stretti, in Sabaudia.

Secondo quanto riportato dallo stesso Pipol, i futuri sposi convoleranno a nozze con rito religioso in quanto come dichiarato dalla stessa Pellegrini: “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale”.

L’ex campionessa di nuoto insieme al suo futuro sposo, erano stati avvistati durante un sopralluogo alla Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, scelta per celebrare la cerimonia. Secondo alcune dichiarazioni della ex campionessa mondiale di nuoto la prima scelta, la Biennale, non era disponibile:

Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte”, ha continuato svelando un primo inconveniente a cui Enzo Miccio ha saputo subito porre rimedio.

Inoltre, secondo alcune rivelazioni dello stesso wedding planner della coppia, Enzo Miccio, ci saranno cinque damigelle.