Questi tre segni zodiacali hanno la fortuna di tifare per le squadre che quest’anno saranno vincenti. Credi che ci sia anche il tuo segno?

Il campionato di calcio è alle porte e quest’anno comincerà alcune settimane prima a causa del mondiale, previsto tra novembre e dicembre. Purtroppo, per la seconda volta consecutiva, gli appassionati non potranno vedere la Nazionale Italiana competere per la Coppa del Mondo. I ragazzi di Roberto Mancini hanno fallito la qualificazione. Un anno dopo il trionfo in Inghilterra, gli azzurri non potranno continuare il proprio sogno ai mondiali.

Bisognerà accontentarsi del campionato. Come sempre, ognuno ha la sua squadra favorita e tutti i quotidiani sono già impegnati a pubblicare le proprie griglie. Ma chi vincerà lo scudetto quest’anno? Potremmo dare una risposta a questo quesito consultando le nostre amiche stelle. Alcuni segni zodiacali vivranno una stagione sportiva molto intensa, piena di vittorie e grandi soddisfazioni.

Ecco la classifica dei tre segni zodiacali che tifano per le squadre più vincenti della prossima stagione. Speri che ci sia anche il tuo segno, giusto? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo.

I tre segni che tifano per le squadre che vinceranno quest’anno

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Questo segno ha una grande passione per lo sport, segue tutte le discipline e spesso tifa per le squadre più forti, aumentando la possibilità di festeggiare a fine stagione. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ama perdere, difficilmente tiferà per squadre poco blasonate o di bassa classifica. Il Leone sceglie la squadra del cuore per questioni di convenienza, mettendo da parte la passione.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il Capricorno. Questo segno zodiacale sarà molto fortunato quest’anno. Per questo motivo, la sua squadra del cuore potrebbe risultare vincente. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale che amano lo sport vivranno una stagione intensa, lunga ma piena di soddisfazioni. A fine anno il Capricorno avrà molti motivi per esultare.

Toro: il primato va al segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno zodiacale è molto appassionato. Di solito, il Toro tifa per la squadra della sua città, rispettando le proprie origini. Per questo segno, lo sport è appartenenza e non fa niente se la propria squadra vincerà o perderà a fine anno, sarà comunque una bella stagione, piena di tifo, passione, amici e birre. L’importante è stare tutti insieme, se la tua squadra del cuore vince è meglio.