Perché William non si fida più di suo fratello Harry?

Il rapporto tra William ed Harry sembra irrecuperabile. Il futuro re d’Inghilterra non si fida di suo fratello a causa di un motivo preciso

Il popolo britannico si interroga da tempo su quali saranno gli sviluppi nel rapporto tra i principi William ed Harry. I figli di Diana Spencer non vanno d’accordo da tempo e non sembra che possa esserci una schiarita in futuro, almeno non in tempi brevi. Secondo alcuni sondaggi recenti, i sudditi inglesi vorrebbero vedere nuovamente riuniti i due fratelli, anche se ci sono diverse voci fuori dal coro.

C’è chi è convinto che la partenza verso gli Stati Uniti d’America dei Sussex abbia fatto scatenare le polemiche tra i due fratelli. Di solito, chi supporta questa tesi accusa Meghan Markle di essere l’artefice di un piano per separare suo marito Harry dal resto della Royal Family. C’è chi punta il dito verso lo stesso Harry, colpevole di avere poca personalità e di sottostare passivamente al volere della moglie.

In ogni caso, quasi tutti gli inglesi vorrebbero rivedere Harry e William in buoni rapporti. Ma qual è la verità sul loro litigio? Perché sembra impossibile che tornino ad andare d’accordo? Adesso possiamo dare una risposta a tutte queste domande.

Parla l’esperta: “Ecco perché Harry e William non possono fare pace”

Katie Nicholl è una giornalista ed esperta di vicende legate alla Royal Family. L’esperta britannica ha parlato del rapporto tra William ed Harry, rivelando alcuni dettagli molto interessanti. Alcuni mesi fa c’è stato l’ultimo incontro tra i due fratelli, poi il buio assoluto. Ma la ferita è veramente insanabile? Cambridge e Sussex hanno deciso di ignorarsi durante il Giubileo di Platino, per evitare polemiche.

“William e Kate non si fidano di Harry e Meghan”, ha dichiarato la scrittrice inglese. Sembra che sia proprio l’ex attrice statunitense, recentemente al centro di nuove polemiche, a non aver mai conquistato la fiducia dei Duchi di Cambridge: “William e Kate hanno paura che i Duchi di Sussex possano rivelare qualsiasi informazione riservata alla stampa, a causa della loro voglia di stare al centro dell’attenzione”.

Diversi opinionisti britannici confermano questa teoria. Pare che Harry e Meghan non abbiano collezionato consensi annunciando la pubblicazione di una biografia entro fine anno. Inoltre, i Sussex stanno girando un documentario che sarà trasmesso in futuro da Netflix. Anche in questo caso, diversi membri della Royal Family temono che possano fuoriuscire dettagli che non dovrebbero essere pubblici.