Amici 22, clamoroso colpo di scena: Maria De Filippi rivuole proprio Lei!

Maria De Filippi rivuole Lei! Clamoroso colpo di scena ad Amici 22

I provini per Amici 22 sono già iniziati. Giovani con la passione del canto e del ballo si stanno sfidando per poter entrare finalmente nella Scuola più ambita.

Maria De Filippi, conduttrice del programma, sta pensando anche a chi prenderà parte alla giuria. Molte ipotesi sono nate, ma un clamoroso colpo di scena è alle porte.

Dovrebbe tornare proprio Lei, ma vediamo insieme di chi si tratta

Maria De Filippi rivuole Arisa! Clamoroso colpo di scena ad Amici 22

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una notissima cantate. La donna prese parte ad Amici come professoressa due anni fa.

Per altri impegni lavorativi, quest’anno non è riuscita a dare la sua disponibilità. Infatti, Arisa ha partecipato a Ballando con le stelle arrivando al primo posto con il ballerino professionista Vito Coppola.

Maria De Filippi non ha dimenticato il carisma della cantante e la rivuole nel suo cast come giudice, mentre spunta il ritorno di fiamma tra loro due!

Ma di chi prenderebbe il posto? Come si organizzeranno i professori di Amici? Diciamo che ci sono varie idee.

La prima fra tutte è che la commissione di canto passi da tre persone a quattro. Rudy Zerbi sarà ancora nel programma e anche Lorella Cuccarini, che ha svelato da poco di essere stata riconfermata dalla conduttrice.

Poi ci sarebbe Anna Pettinelli che però potrebbe essere rimpiazzata dal cantante Michele Bravi e infine Arisa.

Se però questa fosse la soluzione, il numero di professori di ballo dovrebbe cambiare. Oltre a Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si dovrebbe aggiungere un quarto elemento.

Un’altra possibilità è che giudici di canto rimangano sempre tre e che a rischiare il posto per far tornare Arisa, sarebbe proprio la Pettinelli.

Un altro clamoroso colpo di scena potrebbe essere che la professoressa Cuccarini torni nel ballo come nella penultima edizione.

Ci sarebbero comunque troppi insegnati di ballo e non tornerebbero di nuovo i conti, mentre una ballerina professionista si sposta a Che Dio ci aiuti!

Questa ipotesi è però la meno credibile, soprattutto per quello che ha rivelato ultimamente Lorella.

La donna è stata sì riconfermata da Maria De Filippi, ma per quello che riguarda il canto.

La coppia di giudici formata da lei e Raimondo Todaro è piaciuta molto per il loro affiatamento è sarebbe vano metterli contro.

Una cosa è certa però: Arisa tornerà ad Amici 22. Il clamoroso colpo di scena crea un po’ di caos, ma Maria De Filippi troverà la giusta soluzione