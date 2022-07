Clamoroso ritorno di fiamma per l’ex coppia di Amici? Ciò che accade fa sognare i fan

By

La coppia di Amici di Maria De Filippi dopo essere scoppiata è pronta a tornare insieme? Il retroscena accende le speranze dei loro fedeli sostenitori.

Ad Amici di Maria De Filippi non si formano soltanto incredibili talenti, ma anche coppie. Da qualche anno, infatti, tra i corridoi della scuola più famosa d’Italia sono nate numerose coppie. Alcune durano ancora oggi, mentre altre sono scoppiate poco dopo o addirittura durante la fase del serale.

E’ il caso di Aka7even e Martina Miliddi. I due si sono fidanzati mentre facevano parte del programma per poi lasciarsi poco dopo a causa dell’interesse di lei nei confronti del cantante Raffaele Renda, suo attuale fidanzato. Da quel momento non si sono più visiti, ma nelle scorse ore è successo qualcosa che ha fatto ben sperare i fan in un possibile ritorno di fiamma dopo Amici.

Aka7even e Martina Miliddi mandano in tilt il web dopo Amici di Maria De Filippi

Aka7even ha preso parte anche quest’anno a Battiti Live, programma in cui è stata presente anche Alessandra Amoroso dove si è trovata ancora una volta al centro della polemica, presentando non solo il nuovo singoli ma anche quelli che gli hanno permesso di entrare nel cuore di migliaia di italiani.

Tra i brani presentati, il giovane artista partenopeo ha scelto di esibirsi anche con Mi Manchi, la canzone dedicata a Martina Miliddi. La sua esibizione non è passata inosservata nemmeno della diretta interessata che, per ironia della sorte, fa parte del cast dei ballerini del programma e non appena ha sentito le note della canzone, durante le prove, si è subito avvicinata al palco.

Chi ha assistito alle prove rivela che la ballerina si è mostrata soltanto in quest’occasione, senza apparire o interagire con le performance degli altri cantanti. Questo semplice gesto ha mandato in tilt gli utenti della rete, convinti che tra i due ci sia ancora qualcosa e che non sia del tutto finita dopo il percorso fatto insieme tra i banchi di Amici di Maria De Filippi.

Almeno per il momento però nulla è certo e non ci resta che attendere per saperne di più sulla vicenda.