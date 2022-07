Alessandra Amoroso ci ricasca? Polemica con un fan ed è bufera sul web

Alessandra Amoroso ci è cascata ancora una volta! Il suo nome è di nuovo al centro della polemica a causa di una foto con un fan.

Alessandra Amoroso sembrerebbe non trovare la pace! L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha preso parte a Battiti Live e come al suo solito, dopo l’esibizione, si è recata dal pubblico per scambiare qualche chiacchiera ed ha concesso foto e autografi. Purtroppo anche questa volta, come la precedente in cui era stata accusata di essere una persona snob per aver rifiutato l’autografo ad una fan, non è mancata la polemica.

Un fan presente all’evento le ha chiesto una foto e lei si è subito prestata, ma una frase da lei pronunciata non è stata apprezzata dal suo fedele sostenitore che sul web l’ha accusata di negare foto e video. Sul web, manco a dirlo, la clip è diventata virale e la cantante è finita di nuovo al centro della polemica.

Alessandra Amoroso al centro della polemica: il video divide il web

Alessandra Amoroso, che è pronta ad iniziare la sua nuova vita, dopo la sua performance a Battiti Live ha prontamente raggiunto il pubblico ma molto probabilmente mai si sarebbe immaginata di trovarsi di nuovo in una simile polemica.

Quando il suo fan le chiesto di fare una foto insieme, lei ha subito risposto così prima dello scatto: “Ora me la faccio con lei [una ragazza accanto al giovane presente all’evento]. Calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!“ ha esordito, utilizzando un tono scherzoso che però non sembrerebbe essere stato apprezzato. Tant’è che nel video, che trovate poco più in base, si dice che lei non ha alcuna intenzione di fare foto con i fan.

Alcuni utenti della rete hanno però chiarito che erano parte anche loro all’evento e la cantante avrebbe fatto foto con tutti i suoi fedeli sostenitori, ma l’autore del video continua a negare.

Alessandra Amoroso è ancora al centro della polemica, ma almeno per il momento (questa volta) ha preferito non replicare di fronte alle accuse mosse sul suo conto.