Soleil Sorge, l’incontro che non avrebbe mai voluto: provocazioni e frecciatine

Soleil Sorge ha fatto l’incontro che non avrebbe mai voluto fare. Ovviamente non sono mancate provocazioni e frecciatine varie.

Soleil Sorge, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è diventata una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo degli italiani prendendo parte a numerosi progetti.

La prossima stagione televisiva non sembrerebbe essere da meno in quanto la pagina Pipol ha rivelato in anteprima che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prenderà parte alla prossima edizione di Back To School, che quest’anno sarà condotto da Federica Panicucci e non più da Nicola Savino come la precedente stagione.

Sul set, ovviamente, Soleil non era da sola ma si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex fidanzato e non sono mancate le polemiche e le frecciatine durante il corso delle registrazioni.

Soleil Sorge: l’incontro con il suo ex fidanzato crea scintille!

Soleil Sorge, che di recente si è trovata al centro della polemica a causa dei mancati inviti del suo compleanno, sul set di Back To School si è ritrovata faccia a faccia con il suo primo ex storico fidanzato: Luca Onestini.

I due non si sono di certo lasciati in buoni rapporti, anzi. Lei gli scrisse una lettera mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più rivisti fin quando non si sono beccati sul set de La Pupa e il Secchione Show, perché lui era pronto a dare tutto il suo supporto al fratello Gianmarco.

Ora però sembrerebbe essere arrivata la resa dei conti e il portale rivela che tra i due, durante il corso delle registrazioni, non sono mancate frecciatine e provocazioni diventando i protagonisti indiscussi di questa seconda edizione del programma di successo di Italia 1.

Oltre a Soleil Sorge e Luca Onestini, a Back to School ritroveremo anche Valaria Marini e Cecilia Capriotti. Insomma, il programma sembrerebbe aver puntato tutti sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che durante il corso della prossima stagione potremmo rivedere su Italia 1.

Ovviamente, come anticipato, bisogna pazientare ancora un po’ per vedere che cos’è successo dietro le quinte ma siamo sicuri che ne varrà la pena.