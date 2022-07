By

Di rimedi contro il caldo se ne ha proprio di bisogno! Le temperature stanno raggiungendo livelli elevati, ecco come fare senza accendere il condizionatore.

Raffreddare casa rendendola un igloo con tutti gli elettrodomestici di cui si dispone, non è la soluzione giusta per fra fronte al caldo. I rimedi che possono salvare da possibili abbassamenti di pressioni e malesseri, oltre che ad un aumento esponenziale della bolletta, sono facilmente attuabili. Si tratta di accorgimenti semplici, ma comunque in grado di rivoluzionare il benessere fisico e mentale.

Chi l’avrebbe mai detto che le temperature avrebbero potuto raggiungere livelli così elevati? L’Italia è un Paese il cui caldo torrido si fa spesso sentire, ma mai come prima le persone hanno sofferto così l’afa e la mancanza d’aria.

I rimedi di cui parleremo oggi sono gratuiti ed alcuni anche per niente conosciuti. Una volta attuati, rivoluzioneranno tutto ciò che si sa sull’estate e le sue difficoltà!

Durante la prima parte della settimana le temperature saranno contenute, ma dalla metà il clima diventerà di fuoco. Ci saranno picchi al di sopra dei 35° specialmente al centro Italia. Ma sarà a fine settimana che la canicola africana farà raggiungere quasi i 40°!

Agire in maniera intelligente è il modo giusto per sopravvivere al clima torrido.

Caldo torrido? Ecco i rimedi di cui non potrai fare a meno

L’estate italiana è più calda che mai, sia sotto il profilo climatico che dal punto di vista politico: Conte scambia parole molto dure con il Premier Draghi, animando non poco il quadro sociale dell’Italia di oggi. Caldo, covid e contestazioni sulle emergenze, si dovranno pur trovare dei rimedi per contenere tutto. Ecco quali sono le azioni salvifiche per superare la stagione dei bagni a mare e delle sere al chiaro di luna.

Come già accennato, condizionatori, ventilatori e qualsiasi altro elettrodomestico vanno spenti, e per due ragioni. La prima riguarda la bolletta, il rincaro energetico sta gravando su tutti i contribuenti, ma di certo non è la soluzione al caldo, anzi può accentuarlo.

Utilizzare elettrodomestici è una di quelle azioni che garantisce all’aumento delle temperature in casa, perché sfruttando energia elettrica non si dispone di un ambiente fresco. Quindi, la prima cosa da fare è garantirlo, come? Arieggiando il più possibile, rinfrescando i pavimenti, chiudere le tapparelle quando batte il sole, e prediligere tende chiare.

Stessa cosa nell’abbigliamento, scoprirsi è un errore, perché la pelle necessita di traspirare, quindi è al contempo fondamentale evitare di indossare troppi accessori, l’argento non fa respirare la pelle.

Un’altra chicca è proprio quella di fare quotidianamente dei lunghi pediluvi. Immergere i piedi in acqua, come in foto, aromatizzata alla menta, lavanda, oli essenziali o sale marino, è una svolta di benessere!

Non si tratta soltanto di combattere il gonfiore, ma di prediligere una condizione di freschezza, alimentata dal bere tanta acqua, e dai sali minerali presi da frutta e verdura di stagione. I colori dell’estate sono anche negli alimenti ricchi di vitamine! Inoltre, questo ti permetterà di consumare meno energia, se vuoi approfondire come risparmiare e avere tagli sfrutta il bonus bollette 2022.

Sono queste quelle piccole azioni che rivoluzioneranno il modo di gestire il caldo!