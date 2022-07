La Talpa: Maria De Filippi rapisce le dame di Uomini e Donne, chi ci sarà

By

Ecco chi ci sarà di Uomini e Donne: La Talpa torna sul piccolo schermo

La Talpa è un reality show ai tempi firmato Rai. A partecipare a questo gioco sono Vip che devono trovare il sabotare, l’ingannatore tra di loro.

E’ un programma che richiede strategia, destrezza e molta furbizia.

Sembra proprio che nel prossimo inverno La Talpa tornerà sul piccolo schermo, ma per la Mediaset.

Piersilvio Berlusconi, direttore della società, ha in mente di lavorare insieme a Maria De Filippi. Per questo, alcune dame vengono “rubate” dal suo famoso programma, Uomini e Donne.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Piersilvio Berlusconi si sta occupando dell’organizzazione de La Talpa. In una recente intervista ha rivelato di voler lavorare con la squadra di Maria De Filippi.

Il gioco avrà dei cambiamenti e sarà totalmente innovativo, Berlusconi poi aggiunge: “A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito“.

Mentre spuntano i nomi dei due conduttori che si aggiudicheranno La Talpa, sono iniziati i primi rumors in merito al futuro cast.

Sembra proprio che il diretto della Mediaset stia puntando il suo mirino sulle dame di Uomini e Donne.

Chi se non il nome più famoso del dating show? Esatto, proprio Gemma Galgani. Già lo scorso anno, quando si vociferava un ritorno de La Talpa, la dama era stata presa in considerazione.

Ma non è l’unico nome di Uomini e Donne.

Da quanto rivela Amedeo Venza, un altro personaggio del programma dovrebbe partecipare al reality show. Si tratta di Ida Platano, ora impegnata in un appuntamento misterioso.

“Una delle due potrebbe approdare nella nuova edizione de La Talpa” scrive Amedeo sul suo profilo Instagram.

Per quanto riguarda la conduzione non si sa ancora molto. Voci di corridoio, però, rivelano il nome di una delle opinioniste. Wanda Nara dovrebbe tornare sul piccolo schermo dopo aver firmato un accordo con Silvio Berlusconi.

“Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevedrebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa” conclude l’articolo.

Ci sono già un sacco di indiscrezioni su La Talpa e non è ancora iniziata. Le due dame di Uomini e Donne accetteranno questa allettante proposta o continueranno nella loro ricerca dell’amore in tv? Non ci resta che aspettare