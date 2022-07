Can Yaman pazzo delle attrici italiane: pizzicato proprio con Lei!

Can Yaman pizzicato proprio con Lei: l’attore non resiste di fronte alle bellezze italiane

Can Yaman è un modello e attore turco. L’uomo si trova in Italia da qualche anno e lavora nelle soap opera del momento.

Bellissimo, misterioso e sensuale, Can sa proprio il fatto suo per quanto riguarda la conquista delle donne.

E’ finita da un anno la sua storia d’amore con la conduttrice Diletta Leotta. Tira e molla, proposte di matrimonio e poche spiegazioni hanno fatto parte della loro coppia, ma sembra che Can Yaman adesso abbia qualcun’altra per la testa.

Si tratta di un’attrice italiana, ma vediamo insieme di chi si tratta

Can Yaman pizzicato con un’attrice italiana: si tratta proprio di Lei

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletto Leotta è finita da più di un anno e molte indiscrezioni sono uscite in merito alle nuove fiamme dell’attore.

La prima, dopo la rottura con Diletta con il suo sorprendente annuncio, vede come protagonista Maria Giovanna Adamo. A rilasciare la notizia è il settimanale Chi: “Sul suo set Can ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso ‘World Top Model Selezione Roma 2021’ “.

Si tratta però di una fake news. Poi spunta l’amore tra Can e un’altra attrice, Francesca Chillemi.

Lei però è felicemente fidanzata e anche questa indiscrezione viene accantonata. Si pensava che i due si fossero innamorati sul set di Viola come il mare, ma niente da fare.

Ecco che spunta un nuovo flirt per l’attore turco testimoniato da delle foto esclusive del settimanale Vero.

Gli scatti ritraggono Can Yaman in compagnia di Francesca Del Fa, anche lei attrice italiana.

I due si sono conosciuti durante la registrazione di Il Paradiso delle Signore dove lei interpreta Irene Cipriani e l’attore rivela l’annuncio da brividi.

Adesso entrambi vengono ripresi insieme. Camminano fianco a fianco, parlano e scherzano mentre vengono scorati dalle guardie dell’attore turco.

Nessun bacio o moina, ma tanta complicità. Che Yaman abbia finalmente ritrovato una nuova fiamma o si tratta dell’ennesima supposizione? Dobbiamo attendere per scoprire la verità