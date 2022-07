Matrimonio a Un posto al sole: l’attrice più amata ha detto sì

Un Posto al sole, l’attrice più amata della serie TV italiana si è finalmente sposata con il suo compagno storico. Tra gli invitati anche loro…

Una lieta notizia arriva per gli amanti della soap italiana “Un posto al Sole“. L’attrice estremamente popolare e amata ha finalmente detto sì al suo compagno storico.

Stiamo parlando dell’interprete dell’amata Elena Giordano, ossia Valentina Pace. L’attrice è infatti convolata a nozze con il suo compagno storico, l’imprenditore Stefano Moruzzi al quale è legata da ben sette anni.

Le nozze si sono celebrate il 12 luglio a Villa Pocci, una location da favola situata nel parco regionale dei Castelli Romani di fronte ad amici, parenti, colleghi e alla figlia di tre anni, Matilde e della sua primogenita Alice (12 anni), avuta da una precedente relazione.

Valentina Pace ha detto sì, la star di UPAS si è sposata

L’attrice e il compagno sognavano da tempo di unirsi in matrimonio con un rito religioso, ma a causa di un numeroso numero di celebrazioni nelle chiese di Roma per via del recupero delle funzioni post Covid, hanno scelto di unirsi in una cerimonia civile.

Valentina Pace e Stefano Moruzzi, 41 anni, hanno iniziato a conoscersi grazie al centro sportivo che frequentano abitualmente a Roma. Secondo interviste e varie rivelazioni della coppia sappiamo che Stefano ha corteggiato a lungo l’attrice.

L’abito da sposa di Valentina è firmato Dream Atelier. Come damigelle d’onore, la coppia ha optato le due figlie e la più piccola ha anche portato le fedi. Un bel modo per coronare un sogno d’amore. Inoltre, la cerimonia ha visto anche la presenza del bassotto Nanà, al quale la Pace è molto legata.

Nonostante la funzione con rito civile, la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più annunciando che successivamente rinnoveranno la promessa nuziale davanti a Dio.

Alle nozze di Valentina Pace alias Elena Giordano erano presenti alcuni attori di UPAS, quelli con cui l’attrice ha mantenuto un rapporto più stretto. A celebrare le promesse c’erano infatti Nina Soldano (Marina Giordano), Michelangelo Tommaso(Filippo Sartori) e Samanta Piccinetti (Arianna Landi).

Da un punto di vista professionale, sappiamo che Valentina ha deciso di mettere momentaneamente da parte la sua carriera da attrice e nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e in particolare alle figlie. Tuttavia, recentemente dovrebbe però tornare sul set di Un Posto al Sole.