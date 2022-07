La prossima settimana sarà terribile per questi tre segni zodiacali

Se sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali ti conviene chiuderti in casa e non uscire la prossima settimana. Andrà tutto storto

A volte viviamo dei periodi negativi, durante i quali tutto va storto, anche quelle cose all’apparenza semplici. Può capitare che esca fuori un problema anche da una situazione semplice e che questioni tranquillamente gestibili possano diventare all’improvviso ostacoli insormontabili. Tutti abbiamo vissuto dei periodi neri e, in qualche modo, ne siamo usciti. A volte con le ossa rotte, ma abbiamo visto nuovamente la luce in fondo al tunnel.

Purtroppo, per alcuni segni zodiacali, quella luce in fondo al tunnel non è una speranza ma è il treno che arriva a velocità massima! Se appartieni ad uno di questi tre segni zodiacali, forse è meglio rimandare qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare. La prossima settimana sarà molto negativa, la peggiore dell’anno. Ecco la classifica dei tre segni zodiacali che vivranno una pessima settimana, pensi che il tuo segno si trovi sul podio?

I segni zodiacali che vivranno una settimana terribile

Scorpione: al terzo posto in classifica c’è il segno dello Scorpione. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco potrebbe vivere momenti emozionanti nell’ultima parte dell’estate ma vivrà una settimana terribile. Nei giorni che vanno dal 18 al 24 luglio, lo Scorpione dovrà affrontare una serie infinita di situazioni negative, quasi tutte concatenate tra loro. Sarà dura ma questo segno riuscirà sicuramente ad uscire a testa alta dal momento difficile. A quel punto, la strada sarà tutta in discesa.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. È probabile che, per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco, tra qualche mese possano arrivare importanti offerte di lavoro. Purtroppo la prossima settimana non sarà per niente felice. Questo segno dovrà risolvere delle questioni lasciate in sospeso da tempo, alcune molto dolorose. Prima o poi bisognava farlo, non c’è mai un periodo giusto per affrontare certi problemi.

Cancro: questo segno vivrà una pessima settimana. Nessun altro segno dello zodiaco riuscirà a fare peggio. Il Cancro perderà un importante punto di riferimento nei prossimi giorni. Potrebbe arrivare il licenziamento di un collega importante o la fine di una storia d’amore duratura. L’importante è farsi trovare pronti, sarà una settimana difficile ma passerà anche questa.