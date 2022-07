Vuoi un fisico perfetto da sfoggiare in spiaggia? Ti basteranno solo 5 minuti

By

È possibile avere un fisico perfetto impiegando soltanto cinque minuti al giorno? Finalmente, adesso si può fare: questo metodo è infallibile

Avere un fisico perfetto è il desiderio di milioni di persone. Durante l’anno, le palestre sono stracolme. Con l’avvicinarsi della prova costume diventa quasi impossibile iscriversi in palestra a causa del flusso incredibilmente alto. Sfoggiare un bel fisico e attirare l’attenzione degli altri è un obiettivo di moltissime persone ma non tutti hanno la forza e la voglia di fare grandi sforzi fisici.

È possibile avere un fisico perfetto senza chiudersi per ore in palestra? Si può superare a pieni voti la prova costume senza sforzarsi più di tanto? Fino a qualche tempo fa, tutto questo sarebbe stato impensabile ma oggi si può fare. Adesso puoi ottenere grossi risultati senza sforzarti troppo e non dovrai usare prodotti chimici o trattamenti particolari. Ti basteranno soltanto cinque minuti al giorno.

Questo metodo è stato sperimentato da una nota università canadese, funziona davvero! Pare che gli scienziati abbiano evidenziato un miglioramento del flusso sanguigno e del rendimento fisico. Non ci resta che scoprire di cosa si tratta e prendere appunti.

Un bicchiere di vino al giorno per ottenere un fisico perfetto

L’Università di Alberta, in Canada, ha da poco terminato uno studio che potrebbe rivoluzionare le tue abitudini. Abbiamo già visto come trovare lavoro direttamente dal tuo divano, questa volta ti aiuteremo ad avere un fisico perfetto bevendo un bicchiere di vino. Esatto, è proprio così! Può sembrare impossibile ma i risultati ottenuti dai ricercatori canadesi sono sensazionali.

Il vino rosso è pieno di vitamine e antiossidanti, ha la capacità di proteggerti dalle malattie stagionali e ti dona molta forza. Inoltre, questa bevanda rallenta il processo di invecchiamento. Bere un bicchiere di vino rosso al giorno equivale ad un’ora di palestra. Il merito è di una sostanza chiamata resveratrolo, in grado di aumentare la tua forza muscolare e di migliorare la circolazione sanguigna. È come trovare una moneta da un centesimo e scoprire che vale migliaia di euro!

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Ecology e ha dimostrato che un bicchiere di vino rosso al giorno, inserito all’interno di una dieta regolare e salutare, equivale ad un’ora di attività fisica in palestra. Il vino rafforza il tuo sistema immunitario e ti protegge da diverse malattie cardiovascolari. I ricercatori canadesi non hanno dubbi, se vuoi un fisico perfetto dovrai soltanto riempire il tuo calice.