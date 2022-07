Risolvi questo test assurdo: trova la mela in mezzo alle papere!

Le sfide vanno colte al volo, anche quelle che sembrano impossibili! Trova la mela, è nascosta in mezzo a queste paperotte dall’aria apparentemente tranquilla.

Il rompicapo del giorno non chiede chissà che, però è senza dubbio posto in modo complesso. Gli effetti ottici giocano brutti scherzi, proprio per questo dovresti fare attenzione ai tranelli che potrebbero farti cadere vittima di una mancata risoluzione dell’enigma del giorno. Trova la mela, di sicuro c’è, ma non si vede! Alla fine dell’articolo troverai la soluzione e non crederai ai tuoi occhi.

Come ti ho già suggerito sopra, non cadere vittima delle illusioni ottiche, perché è proprio su questa condizione che si basa il rompicapo del giorno. La consegna è “trova la mela” il punto è che “sembra” proprio non esserci traccia del suddetto frutto, ma ti assicuriamo che c’è.

Ti suggeriamo di affrontare il rompicapo tenendo conto della sua esistenza, ma osservando con attenzione i dettagli di alcune paperotte. Infatti, se osservi con scrupolosità non sono tutte uguali, ma si differenziano per qualche elemento.

Così, nel mezzo della mischia, dovresti essere in grado con questi consigli di trovare quello che ti è stato chiesto. Se scorri ancora il cursore la verità verrà fuori.

Trova la mela: ecco dov’è andata a finire, incredibile!

Se sei un appassionato di logica, ti consigliamo un indovinello nel quale devi scoprire l’elemento nascosto, lo puoi risolvere, ma anche questo ti farà perdere la testa. Nel nostro sito ci sono soltanto sfide degne di essere affrontate, altrimenti che divertimento ci sarebbe? La soluzione sta per essere svelata, speriamo che hai seguito i nostri suggerimenti e che tu abbia usato anche qualche trucchetto del mestiere…

Ebbene, eccola lì la mela: è stata pappata da una paperotta! Appunto, si tratta di un’illusione ottica che ti avrà di sicuro confuso le idee. Poiché se si osserva con disattenzione e superficialità, niente sembra avere i contorni del frutto tanto ricercato in questa sfida.

Invece, c’è eccome solo che avresti dovuto cogliere al volo l’indizio, ed abbassare la luminosità dello schermo del tuo smartphone o pc! Anche lo zoom ti sarebbe stato abbastanza utile, ma con qualche clic sull’opzione che aumenta ombre e contorni avresti risolto l’enigma in pochissimo!

Ti è piaciuta la sfida? Sempre su questo stile ti consigliamo il rompicapo del signore baffuto nel quale devi trovare i due animali nascosti, anche questo sembra assurdo, ma ti assicuriamo che la soluzione è più facile del previsto.

Allora, che aspetti? Fatti un giro all’interno della nostra pagina. Continua ad esercitarti per diventare un abile e rapido solutore, noi nel frattempo continueremo a preparare nuovi giochi adatti al tuo ingegno.