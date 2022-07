Indovinello impossibile: di che elemento si tratta? Scoprilo!

Risolvere rompicapo è un gioco da ragazzi per i lettori di Instanews! L’indovinello del giorno consiste nello scovare l’elemento che si cela dietro una contorta consegna: accetta la sfida!

Non ci sono dubbi, passare il tempo libero a risolvere enigmi è davvero divertente, specialmente quando sembrano così complessi. In realtà, dietro queste parole messe insieme, si nasconde una soluzione che non è così impossibile da individuare. Il punto è che bisogna mettere in gioco logica ed immaginazione, e farlo non è poi così scontato. L’indovinello ha come protagonista un “elemento”, e già questo è un primo considerevole indizio, cioè è qualcosa di percettibile ai sensi, non è astratto!

Appunto, come già detto pocanzi, non si tratta di qualcosa di irraggiungibile, ma non possiede al tempo stesso la concretezza di un oggetto. L’indovinello ha una consegna che sembrerebbe confondere e basta, ma seguendo il precedente indizio, già sembra abbastanza evidente.

Infatti, l’elemento in questione dovresti immaginarlo mentre compie le azioni sopra descritte. Solo in questo modo visualizzerai nella tua mente cosa potrebbe essere, e così troverai la soluzione!

Allora, che aspetti? Rileggi con attenzione, ed in un minuto individua la risposta esatta. A fine articolo troverai la spiegazione.

Soluzione indovinello: l’elemento nascosto è una sorpresa

Se ti piacciono giochini di questa tipologia, ti propongo un indovinello difficile con un oggetto segreto da indovinare, è simile, ma la soluzione è appunto completamente differente. I suggerimenti sopra riportati sono fondamentali, perché sono quelle chiavi di lettura che faranno scattare in te il ragionamento giusto! Allora, sei pronto per la soluzione?

Affermiamo ciò, poiché un indovinello non si risolve per magia, ma c’è proprio di base un ragionamento che mira a raccogliere pezzetto per pezzetto delle informazioni, le quali ti porteranno alla verità.

Cosa c’entra un dente di leone? E’ un fiore molto particolare, conosciuto soprattutto perché con un soffio è possibile farne volare via i petali bianchi a stella, e far sembrare che siano fiocchi di neve al sole.

In realtà, la risposta esatta non è dente di leone, poiché non è un elemento, al massimo avremmo parlato di oggetto. Cos’è che potrebbe farne volare via i petali, se non il soffio? Poi cos’è un soffio?

La soluzione all’enigma è: il vento!

Appunto, visualizzando nella propria mente le azioni fatte insieme a tutti i suggerimenti sopra riportati, sarebbe stato impossibile non trovare la soluzione. Se hai toppato, ti propongo un indovinello nel quale devi individuare un altro elemento nascosto, in modo da allenarti e non restare senza rompicapo da risolvere.

Al momento, noi amanti del genere ne stiamo preparando degli altri, restiamo aggiornati per le prossime sfide impossibili da risolvere.