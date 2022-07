Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: l’indizio che conferma tutto

L’indizio che conferma tutto: dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip

I reality show servono ad alleggerire le nostre serate, ma ora è tutto fermo per la pausa estiva. L‘Isola dei Famosi è appena finita con la vittoria di Nicolas Vaporidis, mentre a breve partirà una nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Ecco che una ex naufraga potrebbe entrare in quest’ultimo programma. Scopriamo insieme di chi si tratta

Pamela Petrarolo on fire: dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip

Pamela Petrarolo è un ex volto di Non è la Rai, nonché ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

La donna entra a gara in corso e ciò, secondo lei, la penalizza molto.

Entrare a far parte di un gruppo già formato non è affatto facile soprattutto se la finale è dietro l’angolo.

Dopo tre lunghe settimane in solitaria su Playa Sgamadissima, Pamela esce tramite il televoto contro Nick Luciani.

Secondo quanto rivela dal portale IsaeChia, l’ex naufraga meritava la finale, mentre scoppia la coppia al loro rientro. Solo lei è riuscita ad affrontare tutte le sue paura da sola per un lungo periodo di tempo.

Durante l’intervista poi commenta il suo percorso all‘Isola.

“La mia esperienza a L’Isola dei Famosi mi ha dato in assoluto solo soddisfazioni. Anzi, se potessi entrerei da subito e non in corsa” rivela Pamela e aggiunge: “Entrare in corsa lo trovo assolutamente penalizzante. E per me lo è stato. Soprattutto nella fase finale, dove per un pelo non sono arrivata sul podio. E credo che la discriminante sia stata proprio quella”.

L’ex concorrente, nonostante il percorso da sola, ha stretto un forte legame con la modella Estefania Bernal. E’ proprio con lei che Pamela vorrebbe partecipare in coppia a Pechino Express.

Inoltre, la Petrarolo sarebbe interessata anche ad una prova all’interno del Grande Fratello Vip. “Mai dire mai, io sono qui che aspetto” commenta la donna confidandosi con le due opinioniste della prossima edizione, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, mentre arriva il colpaccio per Lui.

Pamela Petrarolo ha appena concluso la sua avventura all‘Isola dei Famosi, ma vorrebbe iniziare altre mille avventure. Alfonso Signorini accoglierà la sua candidatura al Grande Fratello Vip o meno? Non ci resta che attendere