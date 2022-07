Paura per l’ex vippona: corsa in ospedale, come sta oggi

By

La corsa in ospedale per l’ex vippona: tanta paura

Il Grande Fratello Vip è un programma di intrattenimento che punta ad alleggerire le serate dei telespettatori.

Oggi, però, non parliamo di un argomento “frivolo” purtroppo.

Un’ex protagonista della Casa, nelle scorse giornate, è corsa in ospedale dopo un brutto svenimento. E’ tanta la paura della vippona, ma vediamo cosa è accaduto e come sta

La corsa in ospedale per Guenda Goria: tanta paura per l’ex vippona

Guenda Goria partecipò in coppia con sua mamma Maria Teresa Ruta al GF Vip 5. Dopo questa sua apparizione, l’ex vippona continua a dedicarsi al suo lavoro e sarà presto sposa di Mirko Gancitano.

La Goria ha vissuto un brutto momento due giorni fa e si è trovata costretta a correre in ospedale.

E’ noto da tempo che Guenda e il suo compagno stiano provando ad avere un bambino. Il loro è un amore sincero e hanno tanta voglia di diventare presto genitori, mentre spunta il nome del quarto concorrente del GF Vip 7.

Guenda, però, si trova costretta ad affrontare un’operazione di urgenza e a rivelare il motivo è proprio lei sul suo profilo Instagram. Dalla clinica di Mangiagalli, l’ex vippona aggiorna i suoi followers.

La donna ha iniziato ad avere dei forti dolori durante la notte di giovedì sera e ha chiamato subito il 118. Guenda ha un dolore alla pancia e, dopo essere sbiancata, si è “accasciata a terra“.

Mirko la accompagna subito all’ospedale molto preoccupato.

“Vorrei tranquillizzare tutti voi, ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza” spiega ancora attonita Guenda.

Il problema è che l’emorragia è anche interna e quindi il sangue si trova anche nell’addome. “Ho bisogno di capire” spiega l’ex vippona ora in ospedale.

La Goria è molto preoccupata, “perché questa gravidanza è attaccato alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba“.

Anche se inizialmente tranquilla, Guenda poi si è sentita “traumatizzata“.

Per ora i dottori stanno cercando di monitorare la situazione anche perché la salute della vippona è a rischio. Nonostante ciò, Guenda ringrazia tutti per la loro vicinanza e anche sua mamma Maria Teresa Ruta è all’ospedale con lei. La donna però non può entrare a causa delle norme anti-Covid, mentre tre clamorosi ritorni nella Casa fanno arrabbiare il web.

La Goria, per ultimo, manda un messaggio al suo fidanzato e lo rassicura: “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”.

Tanta paura per Guenda Goria. L’ex vippona è spaventata in ospedale, ma ha accanto a se le sue persone più care. Mandiamo un in bocca al lupo alla dama