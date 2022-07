Che Dio ci aiuti 7 al via: iniziano le riprese con una sorpresa!

By

Che Dio ci aiuti ha iniziato le riprese della settima stagione e il tutto inizierà con un’incredibile sorpresa per il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Che Dio Ci Aiuti è senza alcun dubbio una delle fiction più amate dal pubblico del piccolo schermo, che durante il corso di questi anni della sua messa in onda gli ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record. Tant’è che mamma Rai ha deciso di confermare la settima stagione della fiction.

Al momento, infatti, gli attori sono impegnati con le riprese che termineranno il 30 luglio e per questo motivo non sono mancate numerose indiscrezioni su quanto andremo a vedere a breve in tv.

Tra un’anticipazione e l’altra, attraverso i profili social dei protagonisti della serie, è possibile confermare che nella prossima stagione ci sarà un’incredibile sorpresa in quanto vedremo ancora uno dei personaggi più amati di sempre!

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: ritorno a sorpresa per la nuova stagione

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti, oltre a rivelare il debutto della ballerina di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di attrice nella serie, rivelano una bellissima sorpresa per il pubblico del piccolo schermo degli italiani che ancora per un po’ potrà rivedere uno dei loro personaggi preferiti di sempre.

Ovviamente stiamo parlando di quello impersonato da Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. L’attrice, infatti, aveva annunciato il suo addio alle serie, ma nelle Instagram Stories pubblicate da lei sul suo profilo Instagram (trovate gli scatti in questione poco più in alto) si può vedere che era impegnata nel set della serie mentre fotografa anche Francesca Chilemi, anche lei confermata in questa settima stagione.

Il ritorno di Suor Angela rappresenta una vera e propria sorpresa per il pubblico del piccolo schermo degli italiani che dovrà prima o poi purtroppo fare i conti con il suo addio in quanto Elena Sofia Ricci ha intenzione di dedicarsi ad altri progetti. Un annuncio, il suo, che ha spezzato il cuore dei fan ma che di sicuro vedranno un addio di tutto rispetto per il suo personaggio.

Elena Sofia Ricci a Che Dio Ci Aiuti saluterà il suo pubblico in grande stile come soltanto lei sa fare.