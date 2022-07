Claudia Gerini incantevole in bikini: l’attrice incanta tutti così!

Claudia Gerini è una professionista di alto livello, ma anche una donna dal carattere forte, con un fascino che la rende unica. Insegna la bellezza di essere sé stesse.

Nel mondo dello spettacolo è quasi normalità fare paragoni e mettersi di continuo in competizione, ma alcuni artisti sono lontani da questi meccanismi tossici della società di oggi. Claudia Gerini è sempre stata un’attrice con la A maiuscola. Non ha mai avuto timore di dire la sua, oppure di mostrarsi per com’è fatta, con le sue imperfezioni e insicurezze. Oggi la vediamo sotto una luce totalmente inedita per i fan.

L’ironia e il carattere la rendono ancora più piacevole agli occhi di chi la guarda. Infatti, è proprio il suo modo di essere a conquistare tutti, una donna a modo, ma per cui sorridere di cuore è più importante di qualsiasi copertina.

Così, attraverso questo scatto si mostra senza filtri e artifizi, con la sua sola bellezza naturale, la quale è l’elemento segreto che incanta tutti.

Claudia Gerini: i fan non l’hanno mai vista così!

L’attrice si è sempre mostrata e posta in maniera del tutto cristallina con i fan. Appunto, già in recenti confessioni, Claudia Gerini ha rivelato al pubblico cosa la rende davvero triste, un evento che per molti sembrerebbe scontato, ma che in realtà è più duro del previsto. Gli anni passano e con loro le mode, ma la professionista sa sempre con eleganza come vivere sé stessa al 100% senza nascondersi per inutili pregiudizi.

Appunto, ci sono infiniti pregiudizi quando una donna si scopre! Bellissima con tutto quello che porta con sé. E’ il corpo di una donna che ha recitato in tantissime pellicole e sceneggiature che rendono fiero il mondo del cinema nostrano, ma è anche quello che è diventato madre.

Quindi, qualsiasi siano le esperienze vissute, sono proprio queste insieme all’ironia dalla stessa sfoggiata, a renderla unica. Infatti, questo scatto lo condivide la stessa attrice sul suo profilo Instagram ufficiale prima che lo facciano i paparazzi con qualche commento inopportuno. Così, li anticipa scherzandoci su, dicendo:

“Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente!.

Insomma, è bellissima e unica con il suo modo di fare! Anche perché le sofferenze non sono mancate di recente, ha affrontato la perdita della nonna che l’ha devastata, ma si è rialzata più forte di prima. La vita è piena di imprevisti, e bisogna andare avanti.

Appunto, è da queste donne che bisognerebbe seguire sui social media, poiché quelle come lei non hanno paura di essere sé stesse, anzi ne vanno fiere.