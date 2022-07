Test del barattolo: scegline uno e scopri in che fase sei della tua vita

Scegli un barattolo e scopri in quale fase della tua vita sei con questo semplice test

Le nostre scelte rivelano molto di noi stessi. Il nostro gusto, le esperienze passate e l’umore del giorno influiscono su queste e tirano fuori qualcosa della nostra personalità.

Oggi ti proponiamo il test del barattolo per scoprire in quale fase della tua vita sei. Dovrai prendere una decisione quindi andiamo a valutare le varie opzioni

Test: scegli un barattolo e scopri la tua fase della vita

In questo test del barattolo ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli attentamente e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri in che fase della tua vita ti trovi e poi prova anche il test della macchia per scoprire cosa ti ha ferito nell’infanzia.

Iniziamo a conoscerci!

1) Lottatore

Sei nella fase in cui stai capendo di avere delle responsabilità che dipendono solo da te. Da una parte non vedi l’ora di acquistare sempre più potere e dall’altra ti fa molta fatica e vuoi continuare a divertirti.

Hai comunque molta voglia di avere successo nella tua vita. Man man che andrai avanti, i tuo obbiettivi saranno sempre più nitidi.

2) Spirituale

Questa è l’ultima fase della vita. Giungi ad una grande conclusione: tu vali di più di tutto quello che hai ottenuto nella tua vita, come soldi, amici.

Ti rendi conto che non c’è un inizio e una fine, l’importante è mantenere sempre la propria spiritualità. Lascia la luce nelle persone, dai senza chiedere niente in cambio, agisci senza aspettative.

3) Sportivo

Questa è la prima fase della vita. Sei fissato solo con il tuo aspetto fisico e per come appari agli occhi degli altri.

Sei in una fase un po’ egocentrica, critica e anche narcisistica.

Prova anche il test della rosa.

Forse tutto ciò è solamente dato dal fatto che sei in piena adolescenza o dai social che ti rimbombano nella testa continuamente.

4) Dichiarazione

Questa fase è legata al momento in cui devi crescere i bambini. Il tuo obbiettivo è dargli tutto quello che puoi dare.

Non si tratta però solo dei figli, ma anche del lasciare un’eredità per il futuro che verrà.

Devi riflettere su quello che hai conquistato sia per te, ma anche per tutti i tuoi cari