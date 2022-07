Bufera in casa Rai: il volto storico lascia tutto per Mediaset

By

Bufera in casa Rai la notizia sconvolge i telespettatori: personaggio amatissimo cambia rotta! La Mediaset sembra essere la sua nuova realtà, incredibile la verità.

Il mondo della tv è contraddistinto da innumerevoli cambiamenti. Sia che si tratti di scelte di produzione o individuali, al momento tra casa rai e la rivale Mediaset c’è più bufera del solito! La ragione riguarda il recente e continuo scambio di volti della propria rete. Infatti, nella prossima stagione televisiva in arrivo in autunno, molti saranno i cambiamenti posti in essere. Sembrerà di vedere davvero una nuova tv totalmente rivoluzionata!

I cambiamenti arrivano come un fulmine a ciel sereno, perché la bufera in casa Rai nessuno se la sarebbe mai aspettata. Anche perché sono stati al contrario diversi i volti che da Mediaset hanno cambiato del tutto direzione.

Progetti di rinascita e rinnovo non sono una novità, ma questo cambiamento è davvero troppo. Il personaggio che abbandona la rete nazionale è un simbolo che difficilmente potrà essere dimenticato.

Il pubblico a casa resterà senza parole nel non vederlo più nel suo ruolo di sempre. Sveliamo di chi si tratta e il perché di questa modifica così importante.

Casa Rai nella bufera: ecco la ragioni dell’addio

Come già accennato sopra, ci sono stati anche dei cambiamenti al contrario. Infatti, una nota conduttrice volto per eccellenza della Mediaset dal prossimo autunno cambierà vesti, e la si rivedrà in un contesto totalmente nuovo ed inedito. Ammodernare il sistema televisivo è uno dei giochi che la produzione e la regia fanno, ma con cautela. Quello del giorno però sembra più improvviso che studiato.

Stiamo parlando di Francesco Giorgino uno dei giornalisti più seguiti e storici del Tg1! Non si tratta di un cambiamento da poco, ma di una notizia che cambierà le sorti delle dinamiche televisive. Il pubblico lo vede entrare in scena praticamente da sempre, e questa modifica è totalmente inaspettata.

E’ certo che sono in corso le trattative con Cologno Monzese per affrontare il suddetto trasferimento. La ragione? Salta fuori un’indiscrezione che lascia tutti senza parole. Si dice che sia stato rimosso dall’incarico perché rifiutatosi di svolgere una rassegna stampa!

Il telegiornale diretto da Monica Reggioni perde il suo vicedirettore più famoso. Dal seguire le ultime elezioni fino al Tg1 della sera, il giornalista è stato un grande punto di riferimento per il pubblico, senza di lui non sarà più lo stesso.

I rapporti erano tesi anche con Clemente Mimun sempre del Tg1. Al momento, queste sono le certezze, l’addio è assicurato. La Rai di recente è stata protagonista di un lutto struggente, perché le dinamiche sono arrivate in prima serata, è stato sconvolgente.

In attesa, di ulteriori svolgimenti, restiamo aggiornati e non perdiamo un solo dettaglio.