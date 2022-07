Luca Salatino e Soraia Ceruti: addio dopo Uomini e Donne? Il gesto della verità

Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Il gesto svela come stanno realmente le cose tra loro due.

Luca Salatino e Soraia Cerruti hanno avuto modo di potersi conoscere durante il corso dell’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, dove lui ha ricoperto il ruolo di tronista e lei di corteggiatrice.

In un primo momento i due sono apparsi molto affiatati dopo la scelta e spesso e volentieri, nonostante le prime difficoltà legate alla distanza (in quanto vivono in due città diverse) hanno proseguito la loro relazione più felici che mai. Di recente, però, dopo l’annuncio di Matteo Ranieri in cui rivelava di essere tornato single, si è sparsa la voce che anche i due avrebbero deciso di prendere strade diverse perché incompatibili.

Ma qual è la verità? A svelare come stanno le cose ci hanno pensato Luca e Soraia in prima persona attraverso un gesto che lascia poco spazio all’immaginazione.

Uomini e Donne: Luca Salatino e Soraia Cerruti rompono il silenzio e rispondono al gossip

Luca Salatino e Soraia Cerruti dopo Uomini e Donne, dove è spuntata una nuova segnalazione su Riccardo Guarnieri, sono ovviamente venuti a conoscenza del gossip che li riguarda e sui social hanno deciso di mettere a tacere le voci che girano sul loro conto rivelando come stanno realmente le cose tra loro.

La coppia del Trono Classico hanno smentito il gossip sulla rottura, pubblicando questi scatti che trovate poco più in alto. Un piccolo e semplice gesto, ma che arriva dritto al punto facendo capire che tra loro non c’è affatto aria di crisi come in molti hanno sospettato ma che la relazione prosegue a gonfie vele e senza alcun intoppo anche se lui aveva ammesso che stanno studiando una possibile soluzione per risolvere il problema della distanza che li separa in quanto almeno per il momento nessuno dei due è nelle condizioni di potersi trasferire a causa dei rispettivi impegni lavorativi.

Dopo Uomini e Donne, Luca e Soraia vivono la loro relazione come tutti i loro coetanei e di crisi adesso, fortunatamente, non c’è ne alcuna traccia.