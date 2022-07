Dimmi come bevi il caffè e scopri la tua personalità con questo gustoso test

Le nostre scelte non sono mai date dal casa e sono una esternazione della nostra personalità. Tutto parte dal contesto dove viviamo, dalle esperienze passate, dal nostro gusto e sangue freddo.

Anche scegliere cose banali come il cibo, rivela tanto di noi. Ecco che oggi, infatti, ti proponiamo il test del caffè per scoprire chi sei veramente.

Valutiamo le varie possibilità

Test: dimmi come bevi il caffè e scopri al tua personalità

In questo test del caffè ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

1) Espresso

Nel tuo gruppo, sei assolutamente il leader. Ti impegni molto nel raggiungere i tuoi obbiettivi e non procrastini quasi mai.

Sai come ottenere quello che vuoi e non ci sono ostacoli insormontabili se hai una meta ben precisa in mente.

Cerca però anche di goderti le frivolezze della vita. Talvolta prendi un po’ tutto troppo seriamente.

2) Caffè americano

Sei una persona solare, spigliata e coinvolgente. Con te è impossibile annoiarsi. Per te la vita è bellissima e va assaporata fino in fondo. E’ anche per questo che non dici mai di no a delle nuove avventure.

Hai una buona autostima e hai imparato ad amarti in tutte le tue sfaccettature. Ciò ti permette di piacere alle altre persone e anche di avere la giusta fiducia nel raggiungere un nuovo obbiettivo.

3) Cappuccino

Tu ascolti molto di più la testa che il cuore. Hai bisogno di organizzazione e ordine intorno a te, perché sei un po’ fissato con il controllo.

Il fatto che sei così pignolo delle volte ti gioca contro, perché finisce che non ti godi i momenti spensierati.

Detto ciò, sei anche molto creativo e determinato. Quando hai un nuovo lavoro ti dedichi con tutte le tue energie per portare a casa dei buoni risultati.

Hai tanti amici che provano molta stima nei tuoi confronti per il tuo modo di fare.

4) Mocaccino

La tua lingua è molto tagliente. Preferisci dire una brutta verità piuttosto che una bella bugia. Sei schietto e talvolta finisce che ferisci qualcuno.

Oltre a ciò, hai un carattere molto precisino e sei perfezionista. Diciamo che preferisci quando le cose le fai te, piuttosto che delegare. Solo così sai che sarà fatto bene.

Cerca di smollarti un pochettino, sennò finirai per risultare fastidioso.

5) Caffelatte

Sei timido anche se ci stai lavorando. C’è una cosa che ti riesce particolarmente difficile: prendere delle decisioni. Preferisci delegare ad altri la scelta.

Cerca di rilassarti e prova nuove esperienze. Non sei in ritardo per diventare quello che vuoi. Hai tutte le porte spalancate di fronte a te, basta “solo” decidere dove andare senza che qualcun altro scelga per te