Melory Blasi sbotta: la cattiveria che ha fatto infuriare la sorella di Ilary

Da quando la rottura fra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata ufficiale non si fa altro che parlare di loro e delle motivazioni: l’intervento di Melory Blasi per difendere la sorella dalle accuse!

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente annunciato la loro separazione. Da quel momento non si fa altro che parlare di loro, della loro storia d’amore durata vent’anni e delle motivazioni che si celano dietro l’addio.

Per fare chiarezza e per contrattare le false notizie e la cattiveria della gente è prontamente intervenuta anche Melory, la sorella minore di Ilary Blasi. Pronta a fare chiarezza sulla situazione e a scagliare una lancia in favore della sorella.

Melory è intervenuta nella bufera mediatica intorno alla sorella, soprattutto perché è venuta a conoscenza di dichiarazioni forti e poco consone da parte di Alex Nuccetelli, grande amico del Pupone che è stato l’artefice dell’incontro fra i due. Scopriamo insieme cos’ha detto.

La rottura fra Francesco Totti e Ilary Blasi? Parla Melory

In una recente intervista, Alex Nuccetelli ha lanciato alcune dichiarazioni forti sulla rottura della coppia più amata dallo show business. A tali dichiarazioni Melory, pronta ad intervenire in favore della sorella non ci sta e sbotta sui social.

Melory ha difatti commentato le parole di Nuccetelli così: “Credo che certi amici farebbero bene a stare in silenzio“. Di sicuro una reazione altrettanto forte, per prendere le difese di una relazione duratura e di un matrimonio che ha portato alla nascita di tre splendidi bambini.

In questo botta e risposta social, Nuccetelli ha voluto a sua volta commentare la reazione della Blasi: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

Ma non è tutto. Sembra che la fine dell’amore fra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma abbia sollevato parecchio polverone anche tra gli haters sui social. In particolare, come riportato da alcune testate online un hater ha commentato l’ultimo post Instagram di Ilary Blasi, affermando: “Ah Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”.

A quel punto non è mancata l’immediata replica della sorella della presentatrice, che ha così scritto: “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”. Tuttavia poco dopo l’hater della conduttrice è tornato alla carica: “Statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio, famiglia Blasi!”.

Ancora una volta così Melory Blasi è stata costretta a intervenire, e replicando all’hater di sua sorella: “Ma la smetti di dire stron**te? Qual è il tuo problema?”.