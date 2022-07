Michelle Hunziker e il gesto che conferma tutto: l’ha fatto con le figlie

Michelle Hunziker l’ha fatto con le figlie. Il gesto della conduttrice di Striscia La Notizia conferma ogni cosa. Ora non ci sono dubbi.

Michelle Hunziker ha deciso di godersi le meritate vacanze dopo aver vissuto un periodo piuttosto intenso non solo dal punto di vista professionale ma anche privato. Durante il corso dei mesi passati, la conduttrice di Striscia La Notizia ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

I due sembrerebbero non essersi lasciati in buoni rapporti e non sono mancate diverse frecciate durante il corso delle settimane. Ora però il peggio sembrerebbe essere passato in quanto lei ha trovato di nuovo l’amore al fianco del medico, nonché ex gieffino, Giovanni Angiolini.

In molti pensavano che tra i due fosse semplicemente un flirt, invece sembrerebbero che le cose vadano piuttosto bene ma anche che stiano facendo sul serio in quanto il gesto di Michelle Hunziker con le figlie ha tolto ogni possibile dubbio.

Michelle Hunziker cancella ogni dubbio: il gesto svela tutto

Michelle Hunziker, che ha lasciato di stucco gli utenti della rete con uno scatto da togliere il fiato, si trova in questo periodo in Sardegna con le sue due figlie nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Loro però non si trovano da sole, in quanto con loro c’è anche il nuovo compagno di lei Giovanni Angiolini. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, però, i due starebbero facendo sul serio in quanto la conduttrice di Striscia La Notizia ha deciso di presentare il suo nuovo compagno alle figlie.

Il gesto, qualora dovesse essere confermato dalla diretta interessata, non farebbe altro che confermare come la relazione tra i due sia tutt’altro che un flirt passeggero ma una relazione di cui hanno tutte le intenzioni di voler mandare avanti e trasformare in qualcosa di solido e durato altrimenti non avrebbero mai fatto un passo così importante.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno dunque facendo sul serio e sono pronti a viversi questa storia d’amore dopo le cocenti delusioni vissute in questo periodo e il fedele pubblico di lei non potrebbe che essere più felice che abbia ritrovato la felicità e la serenità dopo un periodo non proprio facile.