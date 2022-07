Dopo Ilary e Totti, scoppia un’altra amatissima coppia vip? Fan in ansia

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti un’altra amatissima coppia vip è pronta a dirsi addio? i fan non hanno dubbi e per questo sono in ansia.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sconvolto il nostro paese annunciando che il loro amore dopo 20 anni è giunto al capolinea.

I due erano stati definitivi i nuovi Sandra e Raimondo, ma la vita ha voluto diversamente e le loro strade (per quanto possibile, ovviamente) si sono divise. Purtroppo però sembrerebbero non essere l’unica coppia vip che in questo periodo starebbe vivendo un periodo tutt’altro che sereno.

La notizia, manco a dirlo, ha creato diversi dubbi e i fan si ritrovano preoccupati al pensiero che anche per questi due piccioncini la vita stia scrivendo il capitolo relativo alla parola fine.

Dopo Totti e Ilary, un’altra coppia vip in crisi: l’indiscrezione bomba

Dopo Totti e Ilary, che ha deciso di iniziare così la sua nuova vita, un’altra coppia appartenente al mondo dello spettacolo starebbe passando un periodo di crisi. I fan avevano notato qualcosa di strano sui social in quanto è da qualche tempo che non si vedono più insieme facendo preoccupare le persone a loro vicine e l’esperto di gossip Investigatore social sembrerebbe aver confermato la crisi di coppia per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip la coppia starebbe vivendo un momento di crisi, specificando che non c’è alcun tradimento o qualcosa di simile tra di loro, semplicemente delle complicazioni nella loro vita. La situazione però non sembrerebbe essere delle più rosee in quanto dormirebbero in stanze separate. Segno che purtroppo avrebbero perso un certo equilibrio.

Rosa e Pietro sono in crisi per Alessandro Rosica e i fan della coppia sono già in ansia nella speranza che i loro beniamini possano superare questo momento difficile per loro. Anche se, è bene precisare per amore della verità, che almeno per il momento i diretti interessati non hanno commentato o smentito la notizia. Quindi non si esclude che possa trattarsi soltanto di un malinteso, non ci resta che incrociare le dita per questa splendida coppia formatesi negli studi di Uomini e Donne.