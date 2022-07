Michelle Hunziker, una sirena in acqua: lo spettacolo è da capogiro

Michelle Hunziker in acqua è una vera e propria sirena! Lo spettacolo offerto sul web è da capogiro. Mai vista così bella!

Michelle Hunziker ha deciso di godersi qualche momento di relax, lontana dal piccolo schermo degli italiani. Niente paura: la conduttrice tornerà durante la prossima stagione televisiva in quanto non solo probabilmente la vedremo al timone di Striscia La Notizia ma lavorerà alla seconda stagione di Michelle Impossibile, il suo one woman show che dovrebbe vederla ancora una volta dividere il palco con i suoi amici artisti.

La mente almeno per il momento però è lontana dal mondo dello spettacolo in quanto si sta godendo qualche giornata al mare, dove tra una nuotata e l’altra ha deciso di deliziare gli utenti della rete con degli scatti da capogiro che hanno mandato in tilt gli utenti della rete.

Michelle Hunziker manda in tilt il web: la foto in acqua è da infarto

Michelle Hunziker, che così ha conquistato il suo nuovo compagno, ha deciso di staccare la spina per un po’ e di godersi le meritate vacanze lontano dallo stress quotidiano. Nel farlo ha deciso di concedersi una bella nuotata, immortalando il tutto in alcuni scatti che hanno mandato in tilt gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di notare tutta la sua bellezza.

“Permettetemi una freddura…” ha esordito la conduttrice di Striscia La Notizia sul suo profilo Instagram, introducendo questi bellissimi scatti ai suoi fedeli sostenitori che l’hanno ammirata in questa inedita versione da sirenetta. “La “CRESTA” dell’onda” ha poi concluso ironica come soltanto lei sa essere.

Michelle appare più bella che mai, immersa in uno sfondo che sembra essere un vero e proprio paradiso terrestre. La conduttrice ha indossato un costume blu scuro, che non fa altro che esaltare i suoi colori. Tant’è che il risultato finale è davvero unico ed ha fatto breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che non sono riusciti a staccare gli occhi da lei, che appare più bella che mai in questa inedita versione estiva in cui sembra proprio una sirena delle favole.

Michelle Hunziker in costume ha fatto strage di like come soltanto lei sa fare, bellissima come non mai.