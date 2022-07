Caterina Balivo, che cambiamento: la conduttrice stravolge tutto

By

Caterina Balivo stravolge tutto: che cambiamento per la conduttrice

Caterina Balivo è una conduttrice della Rai. Si è occupata di programma come Detto Fatto o Vieni Da Me che ha presentato egregiamente.

Con il suo modo di fare acqua e sapone, Caterina ha anche un ottimo seguito sui social dove lei è molto costante. Con il suo milione e mezzo su Instagram, la Balivo mostra le novità e gli attimi tranquilli della sua vita.

Adesso, però, la conduttrice stravolge tutto e accetta il grande cambiamento. Non l’abbiamo mai vista così, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo

Caterina Balivo cambia tutto per settembre. Siamo abituati a vedere la conduttrice sulla Rai, ma ha cambiato canale. Infatti, la presentatrice si sposterà su La 7.

Mentre Caterina conquista tutte le donne con la sua confessione, la rete ha in mente delle grandi idee che comprendono la conduttrice.

La 7 mantiene molti volti di questo canale come Massimo Giletti a Non è l’Arena o Lilli Gruber a Otto e Mezzo.

Diciamo che questa rete è molto attiva sugli argomenti succulenti della cronaca di tutti i giorni. Sono tematiche pesanti e molto serie.

E’ proprio per questo che La 7 ha pensato ad un volto come Caterina Balivo per alleggerire il pre-serata.

Urbano Cairo presenta la new entry così: “E’ una conduttrice di Rai, molto brava, giovane, brillante, molto attiva sui social, ha fatto cose di buona qualità. Era una delle ipotesi, abbiamo considerato anche altre opportunità, che non sto a dire. Puntiamo molto su di lei: è brava“.

L’obbiettivo de La 7 è quello di alleggerire il programma della serata con un quiz condotto proprio dalla Balivo, che ha ricevuto una frecciatina da Manila Nazzaro.

“Con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago. Credo sia anche una cosa molto in linea con una tv come la nostra che è di parola. Noi siamo una televisione che ha una mission molto precisa che compie durante la giornata, poi ci sono momenti in cui prima del telegiornale può essere una buona cosa fare un momento di intrattenimento più leggero” continua Cairo.

Poi vedranno come il pubblico risponderà a questo programma e prenderanno altre decisioni in merito.

E’ un grande cambiamento per Caterina che deve riconfermarsi professionalmente. Il volto del conduttore di quiz è solitamente associato ad un uomo, ma la Balivo non teme nessuno. Ha proprio voglia di mettersi alla prova e decide di stravolgere tutto