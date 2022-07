Raimondo Todaro: rivelazione bollente su Milly Carlucci

By

Raimondo Todaro ha lasciato tutti perplessi di fronte ad una nuova rivelazione su Milly Carlucci e la sua esperienza a Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro ha esordito sul piccolo schermo degli italiani prendendo parte a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino professionista, accompagnando numerosi personaggi televisivi in quest’esperienza tutt’altro che facile.

Durante la scorsa stagione televisiva, però, il ballerino ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lasciando il programma di successo di Rai 1 per approdare ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di insegnante di latino.

Nelle scorse ore però il compagno di Francesa Tocca ha scelto di raccontarsi ad Un caffè con, il programma tutto virtuale di Lorella Cuccarini, dove ha messo a confronto le due esperienze televisive fatte. Tra una confessione e l’altra, però, si è lasciato andare ad un’inedita confessione su Milly Carlucci che non aveva mai fatto prima durante il corso della sua carriera.

Milly Carlucci: Raimondo Todaro fa una confessione del tutto inaspettata

Raimondo Todaro ha ammesso, prima di tutto, che la conduttrice di Ballando con le stelle, che ha selezionato nomi grossi per la prossima edizione, è una vera e propria professionista che ama il suo lavoro a cui dedica tutte le sue energie.

Una cosa però non avrebbe particolarmente apprezzato del suo modo di fare. Quale? Quello del volere avere il controllo su qualsiasi cosa. Caratteristiche che non avrebbe trovato, invece, in Maria De Filippi che durante il corso di questa recente esperienza gli avrebbe lasciato una maggiore libertà di scelta:

“Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: passa in sala parrucco perché vuole vedere i capelli di tutti” ha ammesso il ballerino durante il corso dell’intervista. “Quasi quasi ti dice che mutande metterti“ ha aggiunto in maniera ironica come soltanto lui sa fare, ma rivelando che cosa succede dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro su Milly Carlucci non si è di certo risparmiato, rivelando come si comporta la conduttrice dietro le quinte del suo famoso show, specificando che ci tiene alla perfetta riuscita del programma e per questo motivo vuole che ogni minimo dettaglio venga curato e che nulla venga lasciato al caso.