Test: scegli un vaso e scopri la tua vera personalità

Questo test proverà ad analizzare la tua vera personalità. Scegli un vaso e potrai scoprire i dettagli più nascosti del tuo carattere

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo tre tipi diversi di vasi. Il primo è un vaso di vetro, perfetto per conservare biscotti o altri generi alimentari; il secondo è un vaso pieno di miele, mentre il terzo è un vaso di terracotta. Quale scegli? Quale vaso ha attirato per primo la tua attenzione? Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Stiamo parlando dei tuoi gusti personali, scegli il vaso che ti piace di più.

Una volta effettuata la tua scelta, scorri il testo verso il basso, alla ricerca dei profili abbinati alla tua selezione. Dietro ogni vaso si nasconde un profilo. Ti ricordiamo che questo test sulla tua personalità non ha alcun valore scientifico, non c’è nessuna teoria dietro i profili che leggerai tra poco. Si tratta soltanto di un semplice intrattenimento che intendiamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori più assidui. Ecco i profili del test.

I profili del test