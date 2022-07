La tua più grande passione potrebbe mandarti sul lastrico

Tutti hanno questa passione. Eppure potrebbe rovinare la tua vita, lasciandoti senza un centesimo. Fai molta attenzione da questo momento

Alcune abitudini possono creare problemi alle persone, soprattutto se si tratta di azioni negative per il nostro organismo. Mangiare in maniera poco regolare, fumare molto o bere sostanze alcoliche tutti i giorni potrebbe ridurre l’aspettativa della tua vita, abbassandone in maniera esponenziale anche la qualità. Poi ci sono anche delle azioni che non fanno male al tuo corpo, ma alle tue tasche!

Adesso starai pensando a tutti i tuoi vizi ma non riusciresti mai ad immaginare a cosa ci riferiamo. Questa azione potrebbe seriamente mandarti in rovina, lo dice anche la scienza. Uno studio condotto negli Stati Uniti d’America ha dimostrato che compiere questo gesto tutti i giorni (e fidati, lo fai) potrebbe avere effetti negativi sulle tue economie, facendoti spendere inutilmente più soldi.

I ricercatori hanno collegato questa azione ad alcuni effetti che potrebbe avere sul tuo cervello. Non ti resta che scoprire di cosa si tratta e regolarti di conseguenza, se non vuoi finire in mezzo alla strada!

La passione per il caffè ti fa spendere di più: lo dice la scienza

Bere caffè prima di andare a fare shopping ti spinge a spendere di più. È il risultato di uno studio statunitense effettuato all’Università South of Florida. I ricercatori hanno dimostrato l’esistenza di un collegamento tra l’assunzione di questa bevanda e le spese effettuate. Gli effetti potrebbero essere devastanti, soprattutto per chi ha la mania dello shopping e non sarà possibile scaricare queste spese dalla dichiarazione dei redditi.

La caffeina porta al cervello una sostanza, denominata dopamina, in grado di diminuire la tua capacità di autocontrollo. Automaticamente, sarai più predisposto ad acquistare in maniera istintiva, mettendo da parte la razionalità. Questo problema vale per chi paga in contanti e per chi utilizza carte di debito. I ricercatori hanno effettuato un test e i risultati sono stati particolarmente sorprendenti.

Gli scienziati hanno installato delle macchinette per caffè in alcuni negozi. Alcuni clienti hanno consumato caffè all’entrata e altri no. I primi avevano mediamente scontrini più alti del 30% rispetto ai secondi. Le persone che avevano accettato di bere caffè all’entrata del negozio, sono usciti con il carrello pieno di articoli considerati non essenziali o inutili, confermando ulteriormente la validità della ricerca degli scienziati.