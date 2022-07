Ilary Blasi dopo il divorzio con Francesco Totti ha scelto di venire allo scoperto ed è stata beccata così in dolce compagnia.

Ilary Blasi non sta di certo passando un bel periodo in quanto soltanto qualche giorno fa ha annunciato la sua separazione dall’ex calciatore Francesco Totti. I due non sono andati molto nel dettaglio del perché hanno scelto di dividere le loro strade, ma la notizia ha spezzato il cuore di tutti i loro fedeli sostenitori.

Mentre l’ex Capitano della Roma, dopo quel momento, è stato beccato più volte in compagnia della nuova compagnia Noemi Bocchi, lei ha scelto un’altra strada partendo per una vacanza in Africa insieme ai suoi tre figli.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, non si è mai allontanata da loro e in questi giorni è stata beccata dal portale Pipol Gossip ha deciso di venire allo scoperto ed è stata immotala proprio così.

Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti beccata così

Ilary Blasi dopo la vacanza in Africa lontana da Francesco Totti, dove tra l’altro un’altra coppia sta facendo preoccupare i fan perché starebbe vivendo un forte periodo di crisi, è tornata per pochissimo tempo a Roma, Il portale Pipol Gossip l’ha infatti beccata all’interno di un noto ristorante in compagnia di qualcuno di davvero speciale per la sua vita e che mai lascerà andare per qualcun altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Ovviamente ci riferiamo ai suoi tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) con cui ha deciso di trascorrere una bellissima serata in compagnia del buon cibo e gli amici di sempre. Il portale però ci tiene a precisare che questa è stata soltanto una breve pausa che la famiglia ha scelto di prendersi nella capitale in quanto è subito partita per un altro viaggio.

Secondo quanto rivelato dal portale guidato da Gabriele Parpiglia, Ilary Blasi insieme ai figli è volata a Zanzibar dove si sta godendo ancora qualche altro giorno di relax. Probabilmente non solo per riprendersi dall’intensa stagione televisiva ma anche per stare lontano dai media in questo momento non fanno altro che parlare della separazione da Francesco Totti che ancora fa molto rumore sul web.