“Non sarò al GF Vip”: la stella più attesa gela Signorini

Al GF Vip la stella più attesa di questa settima edizione non ci sarà. Il vippone ha gelato Alfonso Signorini con il suo annuncio inatteso.

Il GF Vip tornerà in onda su canale 5 con la sua settima edizione. Al timone del progetto, per il quarto anno consecutivo, ci sarà di nuovo Alfonso Signorini che sta studiando un cast perfetto che possa tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani per molti e molti mesi.

Un vippone su cui aveva messo gli occhi, però, ha smentito la sua partecipazione affermando che almeno per il momento non ha alcuna intenzione di varcare la famosa soglia rossa in quanto continuerà con il suo lavoro e con i suoi progetti.

Doccia fredda per Alfonso Signorini che a settembre dovrà fare a meno della sua presenza nella casa del GF Vip 7.

Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini gelato dallo sportivo, lui non ci sarà

Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver scelto i suoi venti concorrenti per la settima edizione del GF Vip, ha ricevuto nelle scorse ore una vera e propria doccia fredda da parte del personaggio su cui ha messo gli occhi in quanto ha dichiarato sui social che non prenderà parte al reality show di canale 5.

Diego Armando Maradona Junior non sarà al GF Vip. Il figlio del famoso ha calciatore ha ammesso che continuerà con la sua attività di allenatore del Napoli United e che non varcherà la famosa soglia rossa. Anche perchè dovrebbe assistere alla realizzazione del documentario su suo padre.

Gabriele Parpiglia, attraverso il portale Pipol Tv, ha aggiunto però altri interessanti dettagli a riguardo, rivelando che in passato Maradona Junior era ad un passo ad entrare nella casa più spiata d’Italia ma che all’ultimo minuto tutto è saltato in quanto ha preferito concentrarsi sulla sua carriera artistica piuttosto che quella televisiva.

Alfonso Signorini, almeno per quest’anno dunque, dovrà rinunciare alla sua presenza nella casa più spiata d’Italia ma non è detto, visti i precedenti, che non possa far parte del cast delle prossime edizioni in quanto il conduttore durante il corso di questi anni è riuscito a convincere molti vipponi a prendere parte al progetto nonostante in un primo momento avessero gentilmente declinato il suo invito.