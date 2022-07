Acquisti estivi pazzi? Sfrutta la promozione e risparmi fino a 100 euro!

Vuoi fare degli acquisti vantaggiosi ma non hai trovato la promozione adatta? Sei nel posto giusto al momento perfetto, fuori i nuovi saldi: ecco come sfruttarli.

Non ci sono dubbi, fare compere durante il periodo estivo stanca, ma saperlo di poterlo fare con innumerevoli benefici e in totale comodità, è la svolta! Oggi ti proponiamo di fare acquisti pazzi in piena sicurezza, soprattutto con l’ausilio di una promozione che ti permetterà di risparmiare in grandi quantità. Ecco di cosa si tratta.

Con la promozione del giorno potresti fare acquisti che ti faranno mettere da parte fino a quasi 100 euro, non si scherza mica. Appunto, tutto quello che devi fare è metterti comodo e consultare la suddetta guida.

Ti proponiamo passo passo tutte le mosse da fare per ottenere i vantaggi del progetto promozionale in atto, con tanto di scadenze e trucchetti per fare quante più compere possibili.

L’informazione prima di tutto, ed i tuoi acquisti vanno preservati in ogni caso.

Promozione online: acquisti facili e veloci

Al momento, sono diversi i vantaggi proposti in merito alle compere. Gli scorsi saldi senza limitazioni da coronavirus sono stati eccezionali, e visto il successo si preferisce proseguire verso la stessa direzione. Il risparmio in questione è un extra sconto del 20% ma che in base agli acquisti da effettuare può farti risparmiare davvero fino a 100 euro.

Che sia dal tuo smartphone o dal personal computer, puoi fare tutto mediante app, e i saldi in questione li troverai proprio su eBay!

Si tratta di un coupon da sfruttare con il codice “SALDIESTATE22”. E’ un’occasione da non perdere perché si può sfruttare su diverse tipologie di prodotti, come scarpe, borse, trolley, accessori e vestiti.

Come funziona? Con dei rapidi clic si può fare tutto seduti comodamente nel proprio posto preferito. Basta connettersi al sito ufficiale di eBay, o anche tramite App, e si sceglie con tranquillità i prodotti che si preferiscono. L’obiettivo è spendere almeno 15 euro, è questo il parametro di base.

In seguito, si accede all’opzione carrello posta in alto sulla destra, e si seleziona il metodo di pagamento cliccando “modulo di pagamento”. Da qui, bisogna inserire il codice sconto sopra citato nella casella “aggiungi coupon”, ovviamente dopo aver riposto il proprio metodo di pagamento con carta.

Il coupon è valido su tutti i prodotti, non ci sono limitazioni, e ne si può usufruire fino a due volte ciascuna per due account differenti. Lo sconto massimo è di 100 euro, e si può usufruire di questo vantaggioso saldo fino al 31 luglio 2022.

Al momento, sono diverse le promozioni in atto, come non dimenticare le novità sul superbonus 2022 che è ancora realtà per i consumatori. Del resto, incentivare gli acquisti con ausili, bonus ed incentivi è una delle tattiche studiate dal Governo per contenere i costi e le spese.