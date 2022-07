Alex Nuccetelli: nuove verità su Ilary e Totti, confessione in diretta

Alex Nuccetelli ha rotto il silenzio, rivelando in diretta televisiva come sono andate le cose tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Alex Nuccetelli è noto al pubblico della rete non solo per essere l’ex marito di Antonella Mosetti, ma è recentemente venuto alla ribalta per essere un caro amico di Francesco Totti.

In molti, infatti, lo hanno accusato di essere stato lui ad aver presentato all’ex capitano della Roma la sua nuova compagna Noemi Bocchi, ma durante il corso di una recente intervista ad Estate in diretta ha voluto chiarire come stanno le cose, considerando che i numerosi gossip comparsi in rete non fanno altro che parlare di presunti tradimenti.

Alex Nuccetelli ha svelato la verità su Totti e Ilary, rivelando al grande pubblico come sono andate le cose tra la coppia, purtroppo scoppiata, più amata dagli italiani.

Francesco Totti e Ilary Blasi: Alex Nuccetelli rivelano come stanno le cose

Francesco Totti e Ilary Blasi, che dopo il viaggio in Africa è stata beccata così, non si sarebbero lasciati a causa di terze persone. O almeno questo è quello che sostiene l’ex marito di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli:

“Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità” ha esordito durante il corso della recente intervista, spegnendo il gossip che riguarda Totti e Ilary.

“Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base” ha poi proseguito, spostando l’attenzione su quanto di buono sono riusciti a creare durante il corso dei 20 anni passati insieme.

“Le tentazioni sono tante“ ha subito aggiunto senza troppi giri di parole, rivelando come stanno davvero le cose. “Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti” ha poi concluso, sperando di far fatto chiarezza in merito al loro rapporto.

Alex Nuccetelli ha tolto ogni dubbio su Ilary e Totti, rivelando che contrariamente a quanti molti credono probabilmente non c’è alcuna terza persona che abbia rovinato il loro rapporto.