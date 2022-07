Altro che Grande Fratello Vip! L’ex Uomini e Donne messo alla porta

By

L’ex Uomini e Donne messo alla porta: altro che Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è un reality show davvero appetibile per quei personaggi non ancora del tutto noti. Il programma condotto da Alfonso Signorini è un vero trampolino di lancio per quello che riguarda il mondo dello spettacolo.

Prendiamo come esempio l’influencer Tommaso Zorzi che partecipò alla quinta edizione. Un nome molto noto per quello che riguarda i giovani, ma ignoto agli adulti. Con la sua partecipazione e poi vittoria del GF Vip 5, è impossibile che qualcuno non lo riconosca.

O anche Soleil Sorge, della scorsa edizione, divenuta giudice a La Pupa e il Secchione nemmeno dopo una settimana dall’eliminazione dal reality show.

Insomma, molti ci sperano, ma pochi ci riescono. Come sta accadendo ad un ex volto di Uomini e Donne che sogna da tempo di entrare al Grande Fratello. Anche questa volta viene messo alla porta, ma scopriamo di chi si tratta

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, continua a sognare il Grande Fratello Vip

Giulio Raselli scese a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Giulia Cavaglia. Nonostante la loro sintonia, la dama scelse un altro cavaliere e Maria De Filippi propose il trono proprio a Giulio.

Il nuovo tronista, dopo il suo percorso, sceglie un’altra Giulia, ma questa volta D’Urso. I due stanno insieme per un buon anno, ma la loro storia finisce in buoni rapporti.

Giulio sta tentando da almeno un paio di anni di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Già durante la scorsa edizione il suo nome passava di bocca in bocca nei vari siti di gossip, ma non è mai divenuto un concorrente ufficiale.

Quasi tutti erano certi che l’ex tronista avrebbe partecipato al GF Vip 7 che inizierà il 19 settembre 2022, mentre spuntano i 20 nomi ufficiali. Anche a questo giro, Raselli non viene scelto nonostante il suo forte appello ad Alfonso Signorini.

A rivelare la notizia è il portale TvBlog. Finalmente sono resi noti i primi nomi ufficiali del futuro cast e quali sono le fake news.

Se si pensava che Pamela Prati avrebbe preso parte al reality show, questa è tutta una menzogna, ma anche per quello che riguarda Federico Fashion Style, Elisa Esposito, Brenda Asnicar, Patrizia Groppelli e per l’appunto Giulio Raselli.

Pure Guendalina Canessa, Fiordaliso, Rita Dalla Chiesa e Max Felicitas non parteciperanno al reality.

Per quello che sappiamo per ora, i primi quattro concorrenti ufficiali sono George Ciupilan Chadia Rodriguez, Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi, ma spunta il quinto concorrente.

Niente da fare neanche stavolta per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli. Il Grande Fratello Vip 7 chiude le porte di fronte alla sua richiesta